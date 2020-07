L’unica buona destra è quella antifascista

Con la progressiva crescita della Meloni, molti si chiedono se questa leader stia costruendo una “buona destra”. Per chi – come me – è di sinistra, l’unica buona destra è quella antifascista. Cioè il pensiero liberale o più genericamente conservatore, con una visione diversa da quella della sinistra, che tuttavia ripudia il ventennio nero.