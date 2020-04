Rai: Fedeli (Pd): sproporzionata iniziativa Foa sui tg

“A fronte dei pochi secondi che il presidente del Consiglio Conte ha riservato a Salvini e Meloni nell’ambito di una conferenza stampa sulle ulteriori misure adottate dal governo per far fronte al coronavirus, assolutamente impropria, sproporzionata e quindi inaccettabile risulta l’iniziativa assunta, come da lui stesso ammesso, dal presidente della Rai Foa di offrire ai due leader della destra ben 12 minuti di spazio in voce nelle principali edizioni dei Tg di sabato scorso”. Cosi’ Valeria Fedeli capogruppo Pd in Vigilanza Rai, durante la riunione informale dell’ufficio di presidenza della commissione. “Altrettanto grave la lettera che, assumendo un’iniziativa del tutto personale e senza alcuna condivisione con gli altri componenti della commissione, l’onorevole Barachini, nel suo ruolo di presidente, ha inviato ai vertici di Viale Mazzini per reclamare un presunto diritto di replica per conto di chi gia’ occupa abbondantemente i palinsesti di tutte le reti del servizio pubblico. Una vicenda, nel suo complesso, talmente grave e lesiva del pluralismo informativo e del diritto dei cittadini a un’informazione corretta, completa ed equilibrata che la discussione in merito non puo’ certo dirsi esaurita con la riunione informale della commissione che si e’ svolta questo pomeriggio”, sottolinea la senatrice dem. “Per questo – conclude – ho chiesto che la Vigilanza venga convocata quanto prima. Tante sono le questioni su cui e’ necessario che la Vigilanza si riunisca: penso al tema del riconteggio delle schede che hanno portato all’elezione del presidente Foa e su cui pesano forti dubbi di legittimita’ e all’urgenza di conoscere i verbali delle audizioni dello scorso dicembre dello stesso Foa e dell’ad Salini sul tentativo di truffa subito dalla Rai”.