Oggi torna “Rai3 per Enzo Biagi“ a cura di Loris Mazzetti

La prima puntata è dedicata a Roberto Benigni (Biagi e Benigni la strana coppia). In tv tra il 1985 e il 2001 nasce la Strana coppia formata da un giornalista e da un comico: Enzo Biagi e Roberto Benigni. I due, al di là della stima professionale, si sono voluti molto bene. Benigni è dirompente, rompe tutti gli schemi, questo piace molto a Biagi che comincia a raccontarlo per la carta stampata dal suo debutto da protagonista in tv su Rai2 con Onda libera: è il 1976. Il primo incontro tra Biagi e Benigni di fronte alla telecamera avviene a Linea diretta nel 1985. Da quel momento la presenza di Roberto nei programmi di Enzo diventa una costante. Rai 3 per Enzo Biagi: le grandi interviste propone alcuni dei loro incontri tratti da Linea diretta e da Il Fatto di Enzo Biagi.

L’intervista è stata la cifra della televisione di Enzo Biagi. Quelle che vedremo nelle dodici puntate rappresentano un ripasso della Storia del Novecento che ci ha accompagnato al nuovo millennio: Gheddafi, Mitterand, Havel, Gorbaciov, Alì Agha, Thatcher, Dalai Lama, Madre Teresa di Calcutta, Rita Levi Montalcini, Carlo Rubbia, Albert Sabin, Lester Brown, il generale nazista Hans Baur pilota personale di Hitler, Roberto Saviano, Tina Anselmi, Nilde Iotti, Miriam Makeba, Carlo Rubbia, LucMontagner, Susanna Agnelli, Shimon Peres, Yasser Arafat, Giulietta Masina, Sophia Loren, Claudia Cardinale, Monica Vitti, i Nobel per la letteratura Soyinka e Kenzaburo Oe. Gli amici dello spettacolo: Federico Fellini, Marcello Mastroianni, Luciano Pavarotti, Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Nino Manfredi, Mario Monicelli, Vittorio Gassman e Roberto Benigni. I protagonisti degli anni del terrorismo tra questi: il generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, Patrizio Peci, Delle Chiaie, Mambro, Faranda. Sulla criminalità organizzata: i magistrati Giovanni Falcone, Ilda Boccassini, Rudolph Giuliani e Giancarlo Caselli, oltre a Tommaso Buscetta, Luciano Liggio, Salvatore Cutolo, Michele Sindona. Senza dimenticare i personaggi incontrati durante le grandi inchieste realizzate in giro per il mondo. Infine due puntate importanti nella storia professione del grande giornalista dedicate a Papa Giovanni Paolo II realizzata in occasione del suo ottantesimo compleanno e al Caso Tortora: un uomo innocente che fu vittima di un clamoroso errore giudiziario che gli distrusse la carriera e la vita. La loro amicizia si consolidò dopo l’arresto diEnzo Tortora. Biagi seguì il caso fino alla fine, senza tralasciare un passaggio.