Video volgare e irresponsabile di Sgarbi, Articolo 21 lancia la petizione. Rinaldi: “Si deve dimettere”

Il coordinatore di Articolo 21 del Trentino ha lanciato una petizione contro l’assurdo video divulgato da Vittorio Sgarbi di cui si chiedono le dimissioni dalla carica di Presidente del Mart (Museo di Arte Moderna di Trento e Rovereto). Nel video Sgarbi fa affermazioni negazioniste e volgari sulla capacità di contagio del virus e attacca il Governo per le misure restrittive. Un messaggio da più parti definito irresponsabile. “Ho creato la petizione per chiedere le dimissioni di Sgarbi per aver diffuso su Fb dei video in cui si insulta il Governo e le istituzioni che chiedono di evitare il contagio. – dice Rinaldi – Sgarbi si rende responsabile anche di dare false informazioni sul virus sostenendo che non sia pericoloso e incita la gente a circolare e frequentare locali pubblici. Sostiene anche che venga debellato con la temperatura dell’ambiente a 27 gradi (scientificamente non dimostrato) e che si vada in giro senza restrizioni di sorta. Usa toni volgari come “virus del buco del culo” . Tutto questo è inaccettabile da parte di uno che ha un ruolo istituzionale a sua volta nel Mart”.