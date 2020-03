Ennesima scritta-vergogna

Laccabue, così si chiamava al secolo il pittore e scultore a cui è dedicato il film, finalmente in uscita nelle sale italiane, Volevo nascondermi, per la regia di Gorgio Diritti e la straordinaria, incredibile interpretazione di Elio Germano. In realtà il vero nome dell’artista non era nemmeno Laccabue, trattandosi del cognome con il quale era stato […]