Di Trapani (UsigRai): sbloccare dei fondi per il servizio pubblico. Le garanzie di Martella

Questa mattina il Segretario dell’Usigrai Vittorio Di Trapani ha avuto un colloquio telefonico con il Sottosegretario all’Editoria Andrea Martella per il mancato sblocco degli 80 milioni previsti dalla legge di Bilancio per gli anni 2019 e 2020. Il Sottosegretario ha ribadito la necessità di rafforzare il ruolo di Servizio Pubblico della Rai e ha confermato che porterà all’attenzione dell’Esecutivo la questione, tenuto conto anche dell’impegno straordinario richiesto all’emittenza pubblica in questa fase di emergenza per tutto il Paese. Il Segretario dell’Usigrai ha sottolineato che pertanto il tema potrà essere affrontato già nelle prossime settimane per lo sblocco del provvedimento anche in sede parlamentare.