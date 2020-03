Covid-19, da Casagit misure straordinarie per gli iscritti

I nuovi provvedimenti dopo lo spostamento al 30 aprile 2020 della scadenza per la presentazione delle pratiche relative al IV trimestre 2019. Gli uffici della Direzione generale di via Marocco 61 a Roma restano aperti, operativi e garantiscono tutti gli attuali servizi ai soci.

Data la situazione di emergenza provocata dall’epidemia da nuovo Coronavirus, Casagit Salute ha adottato un pacchetto di misure straordinarie rivolte ai soci. Gli uffici della Direzione generale della SOMS Casagit Salute di via Marocco 61 a Roma restano aperti, operativi e garantiscono tutti gli attuali servizi ai soci.

In caso di ulteriori provvedimenti straordinari che dovessero imporre la chiusura degli uffici, verrebbero comunque garantiti sia il servizio di autorizzazione ai ricoveri presso le strutture convenzionate che il servizio di risposta ai soci tramite e-mail, dalle ore 8 alle 18 di ogni giorno.

Oltre allo spostamento della scadenza per la presentazione delle pratiche del quarto trimestre 2019 già posticipata al 30 aprile 2020, vengono adottati i seguenti provvedimenti:

la scadenza dei pagamenti relativi al secondo trimestre del 2020 viene posticipata al 31 maggio;

non vengono richieste le prescrizioni per accertamenti e visite specialistiche (a fronte di motivazioni legate all’attuale situazione di emergenza);

il contributo per non autosufficienti relativo al I° trimestre 2020 viene corrisposto anticipatamente, a marzo (anziché ad aprile).

PER APPROFONDIRE

Ulteriori chiarimenti in merito a rimborsi di tamponi, mascherine e igienizzanti sono disponibili sul sito web dell’ente, dove è anche stata predisposta una nuova sezione dedicata all’emergenza Coronavirus che raccoglie informazioni, provvedimenti, risorse e link utili per gli iscritti (qui il link diretto).

