Via la scorta ad Antonello Velardi, giornalista e già sindaco di Marcianise. La Fnsi: decisione grave e inaccettabile

La Prefettura di Caserta ha deciso di revocare la scorta ad Antonello Velardi, il giornalista che ha anche svolto il ruolo di sindaco della città di Marcianise fino alle dimissioni dello scorso autunno. Per la Federazione Nazionale della Stampa, il Sindacato dei Giornalisti della Campania e l’Unione Cronisti si tratta di una scelta “grave e inaccettabile”.

“Velardi, caporedattore del Mattino, da sindaco di Marcianise ha denunciato la corruzione e il malaffare sfidando apertamente la criminalità organizzata e ricevendo, per questo, ripetute minacce, anche di recente, quando non ricopriva più la carica di sindaco. Non c’è dunque nessuna ragione che possa giustificare la scelta della Prefettura di Caserta di lasciarlo senza tutela. Denunciare il malaffare è sempre un gesto coraggioso, indipendentemente dal fatto che tale gesto sia compiuto nella funzione di sindaco o di giornalista. Esprimiamo pertanto pieno sostegno a Velardi e chiediamo al ministero dell’Interno di intervenire tempestivamente per confermargli la scorta. Antonello non è solo, siamo con lui”, si legge nella nota di Fnsi, Sugc e l’Unione cronisti.

(nella foto Antonello Velardi)