Coronavirus, nuovi appelli alle istituzioni da EveryOne Group

Dopo l’appello per le persone indigenti e senza un tetto sulla testa, costrette a spostarsi ogni settimana o al massimo 15 giorni da un ricovero all’altro, a causa dei regolamenti di tali centri di assistenza, con grave rischio di contrarre e trasmettere il coronavirus, EveryOne Group ha inviato due nuovi appelli al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Primo Ministro Giuseppe Conte e Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.

“Viviamo a Pesaro,” scrivono i copresidenti di EveryOne Group Roberto Malini, Dario Picciau e Glenys Robinson, “dove la situazione relativa al’epidemia è particolarmente grave. Nella città marchigiana rileviamo un’emergenza che le istituzioni devono risolvere senza indugio: i nostri medici di base non hanno quei minimi presidi che sono necessari ad evitare che si ammalino assistendo i loro pazienti e a propria volta che trasmettano il coronavirus, in una catena drammatica. È necessario che siano forniti al più presto di mascherine ad alta protezione e di tutto il materiale sanitario indispensabile perché operino in condizioni di sicurezza”.

“Un secondo appello,” proseguono gli operatori umanitari, “riguarda la necessità di avviare in Italia un campagna di educazione all’emergenza sanitaria rivolta ai giovani, ai giovanissimi e alle loro famiglie. Rileviamo infatti che gli studenti, sia a Pesaro che in altre città in tutta Italia, non sono stati sensibilizzati sulle misure da seguire per evitare il contagio e si riuniscono senza alcuna precauzione sia all’aperto che al chiuso. Essere giovani significa, come tutti sappiamo bene, avere come primo impulso quello di essere liberi e di socializzare. Tocca ale istituzioni, con l’aiuto dei media e delle famiglie, trovare il modo di raggiungere i ragazzi con comunicazioni mirate, che li inducano ad osservare le precauzioni già promosse dal governo italiano e dall’Oms, evitando così di contrarre il virus e trasmetterlo sia nel loro àmbito che a genitori e nonni.