“Solidarietà a Renato Piccoli e alla sua troupe”

Due pugni alla macchina, uno specchietto rotto e minacce. Il coordinamento dei CDR della TgR si unisce alla denuncia del CDR della redazione pugliese per quanto successo oggi a Bari al collega Renato Piccoli e alla sua troupe, vittime di una vigliacca aggressione mentre documentavano i controlli dei carabinieri nel quartiere Japigia. A loro la solidarietà delle giornaliste e dei giornalisti di tutta la TgR: questo ennesimo attacco alla libertà di stampa non ci fermerà come non ha fermato i colleghi tornati poi sul posto con i carabinieri per finire il proprio lavoro.