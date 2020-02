Coronavirus, Twitter contro le fake news: un messaggio rimanderà al sito del ministero della Salute

Nelle ultime quattro settimane sulla piattaforma sono stati pubblicati oltre 15 milioni di tweet sul tema. Fra le altre misure per fare fronte alle informazioni errate o false anche una modifica alle funzioni di ricerca che consente di visualizzare in prima posizione notizie verificate e da fonti autorevoli.

Twitter contro la disinformazione globale sulla diffusione del Coronavirus, «per fare emergere contenuti sempre corretti e attendibili e promuovere contatti costruttivi su quello che è un tema ancora in via di sviluppo». Nel corso delle ultime quattro settimane sulla piattaforma sono stati pubblicati oltre 15 milioni di tweet sull’argomento. Un trend che sembra destinato a non arrestarsi. Twitter ha introdotto allora un messaggio che rimanda alla pagina internet dedicata del ministero della Salute, che verrà attivato con la ricerca di termini legati al coronavirus. L’iniziativa, introdotta in numerosi Paesi in Europa e nel resto del mondo, è da oggi attiva anche in Italia, in collaborazione con il ministero. «Siamo al lavoro ogni giorno sul coronavirus – ha detto il ministro Speranza – anche per offrire notizie accurate e tempestive ai cittadini. Da oggi lo facciamo anche in collaborazione con Twitter che metterà in evidenza nelle ricerche il nostro link ufficiale. Un aiuto in più contro un pericoloso virus: le false notizie».

Fra le altre misure per fare fronte alla valanga di informazioni errate o false Twitter ha deciso di espandere le funzioni di ricerca con l’hashtag #coronavirus. «Considerata la rapida evoluzione del fenomeno – spiega Twitter – e la crescente attenzione a livello internazionale, abbiamo deciso di lanciare un’importante iniziativa per garantire a chiunque cerchi #coronavirus sulla piattaforma di ricevere in prima posizione nell’homepage informazioni verificate e da fonti autorevoli».

Inoltre, Twitter bloccherà qualsiasi suggerimento automatico che potrebbe indirizzare le persone verso contenuti non credibili su Twitter. «Si tratta – conclude il social – di un’estensione della ricerca #KnowTheFacts, che Twitter ha messo in atto per offrire al pubblico informazioni sempre aggiornate, chiare e affidabili sui temi legati all’immunizzazione e ai vaccini».

Le collaborazioni ufficiali relative alle informazioni sul #coronavirus sono attive in Italia, Australia, Brasile, Canada, Hong Kong, Giappone, Nuova Zelanda, Filippine, Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Tailandia, Usa, Regno Unito, Danimarca, Germania, Francia, Spagna e Vietnam. L’iniziativa continuerà ad essere ampliata anche in altri paesi dove verrà ritenuto utile l’intervento di Twitter. (Ansa)

Da fnsi