Migranti, in Grecia il Governo vuole un muro in mezzo al mare

Sono 59.726 i richiedenti asilo giunti via mare sulle coste greche nel corso del 2019. Rispetto agli anni precedenti, si è registrato un incremento significativo. Infatti, nel biennio 2017/2018 gli arrivi sono stati 62.212. Il trend crescente si conferma anche nel primo mese del 2020 con 3.445 sbarcati.

Nel tentativo di affrontare questa situazione sempre più emergenziale e complessa, il Governo greco sta mettendo in atto una serie di misure drastiche e rivoluzionarie. Come già annunciato il 20 novembre scorso l’Esecutivo sta lavorando per chiudere gli hotspot presenti sulle isole dell’Egeo, sostituendoli con dei nuovi “centri chiusi pre-partenza“.

Nonostante i feedback negativi ricevuti dall’Unione Europea e da varie Organizzazioni umanitarie, Atene promuove e rivendica con orgoglio la riforma del sistema d’asilo.

Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, aveva espresso pubblicamente dubbi e perplessità in merito a queste nuove politiche sull’accoglienza:

“Ho chiarito al Governo [greco] che la politica dell’UNHCR è contro la detenzione dei richiedenti asilo (…) la ricerca di asilo non è un crimine. Siamo tutti a favore dell’efficienza e della velocità, ma non se ciò va a scapito delle garanzie“

Nel frattempo proseguono i lavori di costruzione dei nuovi “centri chiusi pre-partenza”. Le strutture sorgeranno in area isolate e, quindi, distanti sia dai centri abitati che dai principali servizi. Non è stato specificato in che modo saranno organizzati e gestiti questi centri. Non è chiaro se gli “ospiti” avranno la possibilità di uscire dal campo o se la loro libertà di movimento sarà limitata. I migranti saranno comunque trattenuti in attesa che la loro richiesta di protezione venga analizzata dalle amministrazioni. Ma fino a quando è possibile rinchiudere delle persone in quella che sembra essere una prigione a cielo aperto? Attualmente, i tempi di attesa per ricevere un responso da parte delle autorità greche responsabili delle procedure di asilo sono molto lunghe.

Le comunità locali stanno reagendo in modo differente ai cambiamenti in atto.

A Samos continuano senza sosta i lavori in località Zervos, dove sorgerà un nuovo centro di accoglienza e identificazione. A metà gennaio sono arrivati sull’isola 45 nuovi container. Il nuovo ministro dell’Immigrazione Mitarakis, criticato dai cittadini durante una visita ufficiale, ha dichiarato:

La nostra direzione politica è specifica, il nostro obiettivo è limitare i flussi [migratori] e ciò richiede il rafforzamento della protezione delle frontiere e l’efficienza nella gestione dell’asilo attraverso la nuova legislazione entrata in vigore il 1 ° gennaio 2020.

Diversa è la posizione del Consiglio comunale di Chios, dove dovrebbe sorgere un nuovo “centro chiuso pre-partenza”. L’amministrazione locale si è detta contraria e ha chiesto di istituire un centro di identificazione per 500 persone.

Il Governo centrale prevede di costruire e inaugurare entro la fine di febbraio dieci nuovi campi situati sulla terraferma. Queste strutture, in grado di ospitare fino a 15.000 richiedenti asilo, saranno aperte a: Ilia, Arta, Amfilochia, Larissa, Macedonia occidentale e Ftiotida, e infine Creta.

Nel frattempo la situazione umanitaria nelle isole dell’Egeo Orientale non sembra affatto mutata. A Samos, nel mese di gennaio, sono state trasferite sulla terraferma 966 persone ma ne sono arrivate 554. Attualmente sono presenti 7.615 richiedenti asilo. A Chios, collocata un pò più a Nord, sono state trasferite 352 persone, contemporaneamente si sono registrati 176 nuovi arrivi. La popolazione complessiva presente sull’isola è di 5.681 richiedenti asilo.

Né le avverse condizioni marittime né soprattutto le drammatiche situazioni di sopravvivenza all’interno degli hotspot presenti sulle isole greche sembrano scoraggiare i migranti. Il maltempo spesso trasforma in tragedia le traversate. L’ultima si è verificata lo scorso 11 gennaio, a largo della costa del distretto di Cesme, poco distante da Chios.

Le comunità locali di Chios, Samos e Lesbo, hanno indetto due giornate di sciopero il 22 e 23 gennaio. Ogni negozio ha abbassato le serrande. L’adesione all’iniziativa è stata molto alta. A Samos, i greci si sono ritrovati in piazza Pitagora, nel cuore di Vathy… Continua su vociglobali