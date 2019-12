Troupe trattenuta nell’ambasciata della Costa d’Avorio. Fnsi: “Governo faccia chiarezza”

La redazione delle Iene ha denunciato che una troupe della trasmissione televisiva è stata trattenuta per ore all’interno dell’ambasciata della Costa d’Avorio, a Roma, dove si trovava per un’inchiesta su un presunto mancato pagamento della tassa sui rifiuti. Grazie all’intervento dei Carabinieri, si legge sul sito web delle Iene, dopo essere stati trattenuti nella sede diplomatica, dove sono stati sottratti loro telecamera, schede e microfoni, Filippo Roma e l’operatore Fabrizio Arioli sono stati liberati e sono stati portati in caserma per raccontare quanto successo.

«Una vicenda intollerabile sulla quale chiediamo al governo di fare chiarezza con urgenza», commentano Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, segretario generale e presidente della Fnsi. «Alla troupe e alla redazione delle Iene – aggiungono – la solidarietà e la vicinanza del sindacato dei giornalisti».