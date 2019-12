Senato, via libera in commissione Giustizia alla proposta di legge Di Nicola sulle liti temerarie

«In commissione Giustizia la maggioranza ha votato il mandato al relatore per portare nell’Aula del Senato un provvedimento chiarissimo e di un solo articolo a tutela di tutti i giornalisti. Quando sarà approvato, finalmente, chi avvia in malafede liti temerarie con richieste danni sproporzionate sarà tenuto a risarcire i giornalisti con una somma decisa dal giudice e non inferiore a un quarto di quella richiesta. Una norma attesa da anni e chiesta a gran voce dal mondo dell’informazione». Lo afferma il senatore Pietro Grasso (Leu) in riferimento alla proposta di Legge a prima firma del senatore Primo Di Nicola. (Ansa)