Giornalismo sotto attacco in Italia

Simonetta Sciandivasci: “Sfidiamo il patriarcato salvando la libertà della cultura”

Articoli
Roberto Bertoni
0 0
Simonetta Sciandivasci, collega della Stampa, amica della domenica e penna caustica e irriverente del giornalismo e della cultura italiana, analizza insieme a noi la polemica fra Michele Mari e Teresa Ciabatti relativa alla memoria di Michela Murgia, con annesse polemiche ed eccessi di conformismo. Si sofferma poi sul ruolo della cultura e dell’arte nel mondo contemporaneo, sul femminismo, sugli italiani e le italiane di seconda generazione, sulla cultura woke e sulle reazioni che ha generato, sulla sfida lanciata dal generale Vannacci (che ebbe modo di intervistare per “La Stampa” poco dopo l’uscita de “Il mondo al contrario”) e su come affrontarlo senza portargli altri consensi, sulle richieste di lettrici e lettori e sul bisogno di partecipazione e impegno civile che sempre più sale dal grembo della società, a cominciare dai più giovani. Ne viene fuori un’intervista attuale, profonda, a tutto tondo, senza tralasciare nulla e senza infingimenti. Sono le riflessioni di un’intellettuale che non si nasconde dietro le parole e non ne ha paura, virtù rara al giorno d’oggi, mentre si avvicina la cerimonia del prossimo 8 luglio in Campidoglio, quando conosceremo il nome del vincitore o della vincitrice dello Strega e potremo interrogarci seriamente su come sia cambiato, nel corso dei decenni, il premio più noto e dibattuto della letteratura italiana, con i suoi pregi, i suoi difetti, i suoi vizi, le sue virtù e il suo essere lo specchio di un certo mondo col quale, pur essendo contiguo al nostro, non sempre siamo in sintonia.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Processo Regeni, la Procura chiede l’ergastolo: «Diventò materia su cui esercitare il potere assoluto»

Redazione

Flotilla. Domenico Centrone e Dina Alberizia liberi!

Redazione

Rai3. Di Majo-Natale (Cda), stop ‘Via dei matti’ nuovo duro colpo

Redazione

Pertini: “Il fascismo non è un’opinione, è un crimine”

Alekos Prete

Whistleblower: in Italia chi denuncia rischia ancora tutto

Davide Mattiello

Quattro anni di attesa per esistere: l’inferno burocratico dell’asilo politico a Roma

Eleonora De Nardis