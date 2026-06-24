Morti sul lavoro. Grazie al giornalista e vignettista Mauro Biani per la sua sensibilità

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Grazie davvero al giornalista e vignettista Mauro Biani, per la sua sensibilità.

Quando si parla di morti sul lavoro, spesso si sente parlare solo di numeri, di fredde statistiche, dimenticandosi, che dietro a quei numeri, ci sono persone, che purtroppo non ci sono più, per la mancanza di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Chi rimane, i familiari, si ritrovano spesso soli, con un dolore enorme, impossibile da superare.

Queste tragedie sul lavoro, accadono ogni giorno, nel silenzio, nella quasi indifferenza generale.

Parlarne, serve a riaccendere i “riflettori” su queste tragedie, troppo spesso dimenticate.

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