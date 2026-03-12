Referendum. “L’Agcom si riunisce, assolve il Governo e non lo comunica. Dov’è la trasparenza?”

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L’Osservatorio sulla par condicio del Comitato Società Civile per il NO, in collaborazione con Articolo21 rileva che mentre tutti i dati confermano una forte presenza del Governo nella campagna referendaria, l’unica a non accorgersene è l’Agcom che prima lancia il sasso e poi nasconde la mano. Il 4 marzo era stata proprio l’Autorità a rilevare che dai dati relativi al periodo (14gennaio-23febbraio) era emersa una presenza particolarmente elevata del Governo nei telegiornali nazionali in modo trasversale su tutte le emittenti monitorate.

“L’Autorità ha raccomandato, conformemente alla normativa vigente, che la presenza del Governo sia limitata al tempo strettamente necessario alla trattazione dell’attualità, nell’esclusivo esercizio delle rispettive funzioni”

Ebbene dopo una settimana la stessa Autorità si è riunita in maniera semiclandestina, nella giornata di ieri, senza dare alcuna notizia, senza mostrare un solo dato, senza fornire una minima giustificazione, in termini di par condicio, alla debordante presenza della Presidente su tutti i social e di conseguenza su tutte le emittenti Tv. Il silenzio è equivalso ad una piena assoluzione e ad una presa d’atto che la presenza debordante del Governo era frutto di una sorta di allucinazione collettiva in cui la stessa Autorità era incorsa. Il fatto decisamente grave è l’assoluta mancanza di trasparenza da parte di un Autorità indipendente che ha il nome impegnativo di Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

La campagna referendaria sta per finire forse l’Agcom si riunirà ancora una volta, rilasciando questa volta sperabilmente un pubblico comunicato ed i cittadini che ancora guardano le televisioni si sentiranno dire che per il Garante tutto è a posto e che si è osservata una perfetta par condicio e che il Governo è stato discretamente nei ranghi.

Noi continueremo ostinatamente a dare i dati dell’Osservatorio TG CoRiS-Murialdi (telegiornali serali di Tg1, Tg2, Tg3, Tg4, Tg5, Studio Aperto, TgLa7) che anche nelle rilevazioni dei giorni 9,10 e 11 marzo continuano a segnalare vistosi squilibri in particolare nelle Reti Mediaset.

Tra gli esponenti politici la Presidente del Consiglio ha un tempo complessivo di presenza tv, tre volte superiore rispetto al primo esponente dell’opposizione. Se ne accorgono tutti ma non l’AGCOM. Prima o poi qualcuno si chiederà se sia percepibile la presenza stessa dell’AGCOM nella campagna referendaria.

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