Giornalismo sotto attacco in Italia

Priceless – di Jenna G. Banks

Libridine
Claudio Filippello
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Un Dark Romance puro e crudo, dove il potere, l’ossessione e il denaro sono gli unici motori del mondo. Un tuffo in un’atmosfera torbida e magnetica, capace di tenere il lettore incollato alle pagine grazie a una tensione erotica e psicologica costante.

Dimenticate le sfumature di grigio e i compromessi morali: con “Priceless”, edito da HarperCollins Italia nella seducente collana Midnight – in libreria dal 28 febbraio scorso – entriamo nel territorio del Dark Romance più puro e viscerale. Il romanzo d’esordio di Jenna G. Banks (pseudonimo dietro cui si cela una penna affilata e consapevole) non è solo un libro, ma l’inizio di un viaggio oscuro: il primo capitolo della trilogia “Re di Denari”.

Nelle sue 478 pagine (€17,90), la Banks ci trascina in un mondo dove il denaro non è un mezzo, ma l’unico motore immobile, e il potere è l’ossigeno che alimenta fiamme pericolose.

Al centro di questo vortice c’è Lea Gessi, che, di giorno è l’immagine dell’impeccabilità: una consulente finanziaria brillante, metodica, capace di muoversi tra i numeri con un rigore che non ammette errori, e, di notte, quando le luci della city si spengono, si sveste della sua corazza istituzionale per diventare una camgirl spregiudicata: dietro l’obiettivo Lea controlla lo sguardo degli altri, gestisce la propria intimità e decide chi può guardare.

Chiusa nella sua fortezza come una gemma preziosa e intoccabile, Lea non ammette debolezze. La sua è una resistenza assoluta, un muro che sembrava destinato a non cedere mai… finché Trevor Baker non ha deciso di abbatterlo.

Trevor è un predatore immensamente ricco ed affascinante, un vero “Re di Denari”, un uomo che non conosce il significato della parola “no”. Criminale spregiudicato e manipolatore d’alto bordo, Trevor entra nella vita di Lea con un piano diabolico: carpire un segreto che Lea custodisce gelosamente – affidatole dal padre alla sua morte – e da cui dipende la stessa sopravvivenza di Trevor.

La tensione che ben presto si verrà a creare tra i due esploderà in un mix di violenza psicologica, sottomissione, e attrazione erotica che sfida ogni logica.

Il tutto in un gioco di specchi dove nessuno dei due protagonisti è disposto a mostrare il proprio vero volto, intrappolati come sono in un rimbalzo di inganni reciproci che finirà per metterne a nudo l’anima, spogliandoli di ogni maschera.

La scrittura di Jenna G. Banks è una lama: fluida, tesa e implacabile. I colpi di scena si susseguono senza concedere tregua, trascinando il lettore in un vortice che non si esaurisce con l’ultima pagina. Il finale aperto non è solo una conclusione, ma un cliffhanger che lascia col fiato sospeso in attesa del prossimo capitolo della trilogia.

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