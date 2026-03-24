Giornalismo sotto attacco in Italia

Le Università per Giulio Regeni

Appuntamenti & Eventi
Redazione
0 0

Su iniziativa della Senatrice a vita Elena Cattaneo si terrà presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato (Piazza Madama, Roma · martedì 31 marzo 2026, ore 13) la conferenza stampa su “Le Università per Giulio Regeni. A 10 anni dalla scomparsa un’iniziativa per la libera ricerca).
Introdurranno i lavori la senatrice a vita Elena Cattaneo e l’onorevole Riccardo Ricciardi, presidente del gruppo MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati. E’ prevista la partecipazione di Paola Deffendi e Claudio Regeni, genitori di Giulio Regeni, e di Alessandra Ballerini, avvocata della famiglia Regeni, Gianluigi Greco, Rettore Università della Calabria, Menico Rizzi, Rettore Università del Piemonte Orientale,
Domenico Procacci per Fandango, Mario Mazzarotto per Ganesh Produzioni, Simone Manetti, regista del documentario “Giulio Regeni-Tutto il male del mondo”, Emanuele Cava e Matteo Billi, autori del documentario.
L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Elena Cattaneo ETS, con Fandango e Ganesh Produzioni.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Giornata per le vittime di mafia, don Ciotti: “Siamo la speranza che non si arrende”

Redazione

A Torino la XXXI Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno

Davide Mattiello

Verità e giustizia su Andrea Rocchelli, appello del Collegio Ghisleri

Redazione

La Strage di Ustica non si può archiviare!

Loris Mazzetti

I nostri primi 24 anni, tutti nel segno della Costituzione

Redazione

Appello dei diplomatici per il No al Referendum Giustizia

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.