0 0

Su iniziativa della Senatrice a vita Elena Cattaneo si terrà presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato (Piazza Madama, Roma · martedì 31 marzo 2026, ore 13) la conferenza stampa su “Le Università per Giulio Regeni. A 10 anni dalla scomparsa un’iniziativa per la libera ricerca).

Introdurranno i lavori la senatrice a vita Elena Cattaneo e l’onorevole Riccardo Ricciardi, presidente del gruppo MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati. E’ prevista la partecipazione di Paola Deffendi e Claudio Regeni, genitori di Giulio Regeni, e di Alessandra Ballerini, avvocata della famiglia Regeni, Gianluigi Greco, Rettore Università della Calabria, Menico Rizzi, Rettore Università del Piemonte Orientale,

Domenico Procacci per Fandango, Mario Mazzarotto per Ganesh Produzioni, Simone Manetti, regista del documentario “Giulio Regeni-Tutto il male del mondo”, Emanuele Cava e Matteo Billi, autori del documentario.

L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Elena Cattaneo ETS, con Fandango e Ganesh Produzioni.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21