Giornalismo sotto attacco in Italia

Il Pd: caso Delmastro, la commissione antimafia acquisisca gli atti

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Redazione
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“Chiediamo alla presidente della Commissione Antimafia Colosimo di acquisire gli atti sulla vicenda che riguarda esponenti piemontesi di Fratelli d’Italia, in primis il sottosegretario alla Giustizia Delmastro Delle Vedove. Notizie di stampa hanno rivelato che questi esponenti
politici di primo piano in Piemonte gravitanti nell’area territoriale biellese, hanno dato vita a una società che ha intrattenuto rapporti con esponenti della famiglia Caroccia”.  E’ quanto chiedono Walter Verini, Giuseppe Provenzano, Enza Rando, Debora Serracchiani, Valentina Ghio, Anthony Barbagallo, Franco Mirabelli, Valeria Valente, membri del gruppo Pd in commissione Antimafia, in riferimento all’inchiesta pubblicata dal ‘Fatto quotidiano’. “Uno di questi – Mauro – condannato in via definitiva dalla Cassazione per reati molto gravi con aggravante
mafiosa, sarebbe stato a stretto contatto con esponenti del clan mafioso Senese, tra i più pericolosi nell’area della Capitale. La società di cui faceva parte Delmastro avrebbe eletto il suo domicilio romano proprio presso un locale dei Caroccia. Si tratta, come è evidente, di fatti molto gravi e inquietanti. Chiediamo, quindi, che la Commissione Antimafia, anche nell’ambito del suo lavoro di indagine sulle mafie nell’area romano-laziale, accenda un faro su questa vicenda e acquisisca gli atti. Chiediamo anche l’audizione dello stesso Delmastro, la
cui permanenza a via Arenula in un ruolo così delicato, già da tempo gravemente inopportuna, appare ora ancora più inaccettabile”.

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