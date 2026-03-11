Giornalismo sotto attacco in Italia

A Napoli vandalizzati murale e targa dedicati a Mario Paciolla, le reazioni

Redazione
Il Collettivo Giustizia per Mario Paciolla denuncia la vandalizzazione del murale e della targa dedicati a Mario Paciolla nel Parco di via dell’Erba, nel quartiere Arenella. Il volto di Mario, raffigurato nel murale realizzato dall’artista Luca Carnevale – il primo mai dedicato alla sua memoria – e la targa commemorativa installata nel parco sono stati imbrattati con scritte e segni di vandalismo.

«Si tratta di un gesto vile e offensivo – dichiara il Collettivo – che colpisce non solo un’opera artistica e uno spazio pubblico, ma soprattutto la memoria di un giovane cooperante napoletano che ha dedicato la propria vita ai valori della pace, della giustizia e dei diritti umani».

Alla famiglia Paciolla va la piena solidarietà del Collettivo per l’ennesima violenza subita. Da anni i familiari di Mario affrontano con grande dignità un percorso doloroso nella ricerca della verità sulla sua morte, e vedere colpito anche uno dei luoghi simbolo della sua memoria rappresenta una ferita ulteriore.

L’episodio appare ancora più grave perché avviene a poche settimane dal 28 marzogiorno del compleanno di Mario. Una data che negli anni è diventata un momento di memoria e mobilitazione civile per tutte le persone che chiedono verità e giustizia.

Il murale colpito non è un’opera qualsiasiÈ stato il primo realizzato per ricordare Mario e si trova in un luogo profondamente legato alla sua storia personale. Proprio nel Parco di via dell’Erba, infatti, Mario trascorreva molte ore della sua adolescenza giocando a basket, una delle sue grandi passioni.

«Non possiamo non osservare – prosegue il Collettivo – come episodi di questo tipo maturino spesso in contesti segnati da incuria e disattenzione. La vicenda di Mario Paciolla continua purtroppo a essere accompagnata anche da un silenzio istituzionale che negli anni non ha mai smesso di pesare».

Il Collettivo auspica che la targa e il murale possano essere ripristinati al più presto e che venga restituita dignità a un luogo che rappresenta uno spazio di memoria per la città.

Proprio il 28 marzo, giorno del compleanno di Mario, la famiglia e il Collettivo hanno in programma un’iniziativa dedicata a una delle sue grandi passioni: il basket. In quella data si terrà infatti il primo Trofeo dedicato a Mario Paciolla, un momento di sport e memoria che avremmo voluto annunciare alla città in un contesto ben diverso da quello segnato da questo gesto vile.

Articolo21
