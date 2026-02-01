A Città della Pieve incontro su referendum e Costituzione

0 0

A Città della Pieve presso il Circolo Arci San Litardo si è tenuto il Pranzo del tesseramento ad Articolo 21 organizzato dal Presidio di Città della Pieve. Il pranzo oltre che rappresentare un piacevole momento di convivialità con i numerosi presenti è stata anche l’occasione per presentare i bilanci di quanto fatto nel 2025, le proposte per questo nuovo anno, come il prossimo incontro pubblico in programma per il 20 febbraio sulla riforma della Giustizia e l’ impatto che ha sulla nostra Costituzione. E’ stata una giornata ricca di spunti, di socialità e di aggregazione, grazie anche al volontariato dei soci sia di Articolo 21 che dell’ Arci.

