Giornalismo sotto attacco in Italia

A Città della Pieve incontro su referendum e Costituzione

Articoli News
Redazione
0 0

A Città della Pieve presso il Circolo Arci San Litardo si è tenuto il Pranzo del tesseramento ad Articolo 21 organizzato dal Presidio di Città della Pieve. Il pranzo oltre che rappresentare un piacevole momento di convivialità con i numerosi presenti è stata anche l’occasione per presentare i bilanci di quanto fatto nel 2025, le proposte per questo nuovo anno, come il prossimo incontro pubblico in programma per il 20 febbraio sulla riforma della Giustizia e l’ impatto che ha sulla nostra Costituzione. E’ stata una giornata ricca di spunti, di socialità e di aggregazione, grazie anche al volontariato dei soci sia di Articolo 21 che dell’ Arci.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Referendum, un No per difendere la Costituzione

Giuseppe Giulietti

Usa. Arrestato Don Lemon ex notissimo conduttore della Cnn

Antonio Di Bella

“Giulio Regeni, tutto il male del mondo”, proiezione-evento a Latina

Redazione

Da Minneapolis a Milano. Perché Ice è un modello repressivo che piace anche qui

Danilo De Biasio

Mattarella dia un’onorificenza gli informatici del Tribunale di Torino che hanno detto no al software spia

Davide Mattiello

Sahel, laboratorio politico del jihadismo mondiale

Enzo Nucci
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.