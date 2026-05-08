Giornalismo sotto attacco in Italia

Tolto il sostegno al premio Lucchetta, Ota, D’Angelo, Hrovatin. Nuovo attacco al pensiero critico

Articoli
Giuseppe Giulietti
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La regione Friuli Venezia Giulia ha deciso di non sostenere più il premio Lucchetta, Ota,D’Angelo, Hrovatin, uno dei più antichi in Italia, dedicato alla infanzia negata e colpita  nei conflitti. I promotori erano stati duramente attaccati dalle istituzioni per aver illuminato i temi delle migrazioni, della fuga da guerre e genocidio, per aver ospitato Francesca albanese. Si possono ospitare razzisti, chi ha negato e nega il genocidio, ma non chi, tra le primissime, li ha denunciati. Invitiamo tutte e tutti a far sentire la loro voce. Articolo 21 invita tutte e tutti, non solo a Trieste a far sentire la propria voce e a ribellarsi a questo nuovo attacco al pensiero critico.

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