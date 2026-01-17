Giornalismo sotto attacco in Italia

Processo a palestinesi, Yaeesh condannato a 5 anni e 6 mesi per terrorismo. In tribunale all’Aquila contestazioni in aula

La Corte d’Assise dell’Aquila ha condannato il palestinese Anan Yaeesh alla pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione nel processo per associazione con finalità di terrorismo. La decisione è stata letta dal presidente del collegio, Giuseppe Romano Gargarella, al termine della camera di consiglio durata circa 6 ore. Assolti gli altri due imputati, Ali Irar e Mansour Doghmosh. Yaeesh, detenuto a Melfi, ha seguito la lettura del dispositivo in collegamento; Irar e Doghmosh erano in aula. L’accusa aveva chiesto fino a 12 anni per Yaeesh, 9 per Irar e 7 per Doghmosh. Le difese avevano chiesto l’assoluzione contestando l’impianto accusatorio. Alla lettura della sentenza sono state forti le reazioni in aula da parte di manifestanti pro pal.
(Ansa)

