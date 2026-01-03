Giornalismo sotto attacco in Italia

L’Italia ha l’obbligo di condannare questo atto di guerra non dichiarata

Articoli
Franco Astengo
0 0

Ricordato in premessa che qualsiasi valutazione riguardante la vicenda USA/Venezuela deve essere incentrata sulla capacità di produzione petrolifera dello stato venezuelano è necessario che le sinistre, italiane e europee, trovino il coraggio di superare la polemica del filo-questo e filo-quello proclamando con coraggio che l’attacco USA e la cattura di Maduro rappresentano atti di pirateria internazionale senza se e senza ma.

E’ necessario l’intervento delle Nazioni Unite, va assicurata l’incolumità del presidente venezuelano, deve essere sollecitata l’Unione Europea ad assumere una posizione coerente con il diritto internazionale.

Le forze politiche vanno fortemente sollecitate in questa direzione e deve essere sottolineato il pericolo crescente di una situazione internazionale nella quale i pericoli di guerra globale che si evidenziano con l’apertura di più fronti al riguardo dei quali gli USA stanno assumendo un atteggiamento sempre più aggressivo sul piano militare.

L’Italia ha l’obbligo di condannare questo atto di guerra non dichiarata come in tutti gli altri casi analoghi senza distinzioni di sorta e di indirizzare la propria politica estera verso atti conseguenti al dettato costituzionale imposto dall’art.11.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Il problema non è Maduro ma il principio

Roberto Bertoni

Trump attacca il Venezuela

Davide Mattiello

Dal 1° marzo 37 ONG rischiano di dover lasciare Gaza. Caritas Gerusalemme resterà. La gente continua a morire e domani Israele dovrebbe decidere sull’ingresso dei giornalisti internazionali… 

Angela Iantosca

Giusto indagare su eventuali finanziamenti illeciti ad Hamas. Ma quando si indagherà sulla vendita di armi a Israele?

Giuseppe Giulietti

Il ritorno della Flotilla: in primavera, 100 imbarcazioni da 100 Paesi, 3000 volontari, tra cui professionisti sanitari

Angela Iantosca

Note di protesta! Ad Orvieto si manifesta per Gaza a suon di jazz

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.