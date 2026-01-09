Giornalismo sotto attacco in Italia

L’insostenibile leggerezza della conferenza stampa di Meloni. Inevase le domande cruciali sulla libertà di stampa in Italia

Vincenzo Vita
Chi ha cercato di seguire fino alla fine (circa tre ore) la conferenza stampa di inizio anno ((in verità l’unica, quindi di inizio di metà e di fine) della Presidente del Consiglio in attesa di qualche vera notizia se ne è andato dall’aula dei gruppi parlamentari della Camera  con la sensazione di aver sottratto un’intera mattina al tempo di vita. E il tempo è una risorsa non riproducibile. Dopo una buona introduzione di Carlo Bartoli e nel mentre una delegazione è della Fnsi sollevava qualche striscione per il contratto, abilmente Giorgia Meloni ha volteggiato a diversi metri dalle stesse domande. Scena quasi muta sulle più incisive questioni sull’economia, territorio dove la pur astuta presidente si muove con grandi difficoltà. Per il resto, sui temi che segue Articolo21 poco, pochissimo. E pure con risposte fuorvianti. Sul recepimento della direttiva anti-Slapp ha difeso il tardivo emendamento alla Legge di delegazione europea del governo, che parla di “querele trans frontaliere”. Cosa siano sul serio non l’ha chiarito, ma è improbabile che riesca a farlo. Nulla sul recepimento dell’Emfa o sulla Rekazuobe sullo Stato di diritto dove l’Italia è in infrazione o sotto le lenti di ingrandimento della Commissione europea. Alle due puntuali domande rivolte alla fine della Conferenza da Espresso e Fanpage su Paragon e spyware ha evitato di fornire argomenti e risposte credibili. Il governo non c’entra. Non si sa e non si deve sapere. Ma perché non sono state tutte così precise le domande? Tre ore di leggerezza….

