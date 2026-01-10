Giornalismo sotto attacco in Italia

Oggi a Roma il Comitato Società Civile lancia la campagna per il No al referendum

Sabato 10 gennaio il Comitato “Società civile per il No al referendum costituzionale” lancerà ufficialmente la campagna referendaria, sostenendo la raccolta delle firme digitali. L’iniziativa si terrà alle ore 9.30 presso il Centro Congressi Frentani, in via dei Frentani 4, a Roma. Per la Cgil interverrà il segretario generale Maurizio Landini.

All’evento prenderanno parte tutte le realtà associative che hanno dato vita al Comitato, insieme a rappresentanti dei partiti che hanno contrastato la legge Nordio, del comitato referendario dell’Anm e del gruppo di cittadini che ha promosso la raccolta firme.

Il Comitato “Società civile per il No nel referendum costituzionale”, presieduto dal professor Giovanni Bachelet, è promosso e composto da associazioni espressione della società civile: Cgil, Anpi, Acli, Arci, Auser, Libera, Libertà e Giustizia, Legambiente, Giuristi Democratici, Salviamo la Costituzione, Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, Sbilanciamoci, Lega per le Autonomie Locali, Articolo 21, Pax Christi, Centro per la Riforma dello Stato, Medicina Democratica, Comitati per il No a ogni autonomia differenziata, Movimenti per l’acqua bene comune, Lavoratori precari della giustizia, Insieme per la giustizia, Comma 2 Lavoro e Dignità, Rete della Conoscenza, Rete degli Studenti Medi, Unione degli Universitari, Costituzionalisti per il No, Rete #NOBAVAGLIO.

Tantissime altre realtà e personalità, nazionali e territoriali, hanno già aderito o stanno aderendo al Comitato. All’iniziativa del 10 gennaio sarà presente una delegazione della Flai Cgil nazionale.

Si potrà seguire in streaming a questo link:
http://collettiva.it/

Di seguito, il link alla piattaforma di raccolta firme per la promozione del referendum oppositivo alla riforma costituzionale della magistratura.

https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/5400034

