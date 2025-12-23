Problemi di salute, traguardi lavorativi, di studio o sportivi. Un Natale 2025 all’insegna della solidarietà

0 0

Problemi di salute, piccoli traguardi di studio o lavorativi. Imprese sportive, inclusione sociale, attenzione agli animali. Piccole storie di condivisione e generosità nascono continuamente sulla piattaforma GoFundMe, dove anche quest’anno si chiude all’insegna della solidarietà dal basso.

Il villaggio di VABboNatale di Sinnai fa sognare grandi e piccini. Quest’anno gli organizzatori hanno deciso di lanciare un fundraising per finanziare l’iniziativa, mentre proprio in vista del Natale sono stati raccolti 17mila euro per i bambini dell’ospedale pediatrico Alyn.

In memoria di Floriano, il barbiere del paese, a Vallerano è stato organizzato un pranzo di beneficenza i cui proventi andranno al Reparto Oncologico dell’Ospedale Santa Rosa di Viterbo.

Il podcast One More Time ha deciso di aprire una raccolta fondi per aiutare Maila, che ha avuto il coraggio di raccontare la sua storia, a creare uno spazio di accoglienza familiare per cani bisognosi. Ludovica invece ha avviato un’iniziativa per supportare Gender Jobs, mentre Emanuela lotta da anni per avere una carrozzina con verticalizzazione, che le permetterebbe di vivere una vita più agevole.

Con una donazione è possibile sostenere la ristrutturazione della nuova sede a San Gelasio (Roma) dedicata alle persone più fragili, senza dimora e a chi vive in povertà. A Bologna l’associazione Arco si occupa di ripresa da periodi di stallo personale, per un benessere mentale e sociale.

Non lontano, Molinella, con un’iniziativa solidale si sta supportando l’ampliamento di un presidio anti violenza in difesa delle donne. Stesso obiettivo del Network True Colors di Parma, nato per promuovere una cultura di accettazione, rispetto e inclusione.

Alcuni ragazzi emiliani affronteranno la via francigena verso Roma, dove don Paolo, della Parrocchia San Benedetto Giuseppe, sta raccogliendo fondi per riparare il campetto parrocchiale. Nella periferia est della capitale, inoltre, sorge Casale Caletto Young, un progetto pensato per ragazzi e ragazze che si sentono bloccati, soli o fragili.

Una giovane coppia del pavese in un momento di difficoltà ha chiesto aiuto alla solidarietà online e ha raccolto 20mila euro, con cui è riuscita a saldare i debiti con i creditori. Con i tremila euro donati sulla piattaforma GoFundMe, Giulia invece ha potuto aprire il suo studio da osteopata.

Gli amici di Carlo, recentemente scomparso, hanno raccolto più di ottomila euro per pagare il Master in Mechanical Engineering del figlio Matteo negli Stati Uniti.

I ragazzi del Liceo Scientifico Edoardo Amaldi di Alzano Lombardo (BG) hanno ottenuto i fondi sufficienti per creare la loro Web Radio scolastica. Quelli di terza media delle scuole EdRes affronteranno invece un viaggio di volontariato ad Atene. Sempre in Grecia, a Rodi, il ristorante Broccolino è in difficoltà. Per salvarlo si è fatto ricorso alla solidarietà dal basso.

Con quest’ultima è possibile anche sostenere progetti artistici. Un’amicizia messa a dura prova, sospesa tra parole dette troppo tardi e verità che non si riescono a pronunciare. Questo il tema del cortometraggio “Pollo fritto”, che dei giovani registi stanno producendo tramite un GoFundMe.

Lo sport rimane sempre in primo piano. L’asd Eclisse ha subito il furto del materiale realizzato per la squadra under 15: qualcuno ha rubato l’attrezzatura, rompendo direttamente il vetro dell’auto che conteneva gli scatoloni. La società ha avviato una raccolta fondi per riacquistare il materiale

Il team di Carlo Negri ha in parte finanziato la partecipazione alla finale Europea di drifting al Circuito di Jarama, a Madrid. Con l’iniziativa Adotta un Chilometro! Allo stesso modo si può sostenere il pilota Andrea Gava nella prossima Dakar.

Non manca infine l’attenzione agli animali: il gatto Lindo è in terapia intensiva e ha bisogno di supporto.

