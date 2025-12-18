Giornalismo sotto attacco in Italia

Le autorità per la privacy leggono le sentenze?

Il tribunale di Roma ha annullato la sanzione che il garante per la privacy aveva inflitto per una inchiesta su Andrea Mascetti, uno degli avvocati della Lega, in relazione a suoi presunti contatti e relazioni con gli affari dei salviniani.
I giudici hanno riconosciuto, anche questa volta, il rigore del lavoro giornalistico, il prevalere dell’interesse pubblico e della rilevanza sociale, due requisiti essenziali dalla stessa europea, ma forse alla autorità per la privacy non leggono queste sentenze
A proposito di questa autorità, domenica prossima ci sarà una nuova puntata di Report.
Si dimetteranno?

