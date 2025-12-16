La vittoria di Kast in Cile. Un’agenda di legge e ordine “da far paura”

In Cile si afferma una destra pinochettista che sale al potere proprio nel momento in cui tutti gli indicatori statistici indicano un arretramento nella qualità della democrazia sul piano planetario.

Proprio ieri, 15 dicembre, avevamo cercato di attirare l’attenzione sulla relazione nel merito del tema dei diritti compilata dalla Commissione del Parlamento Europeo, oggi “Il Manifesto” pubblica un ampio articolo di Filippo Barbera che prende le mosse dal rapporto di Freedom House nella sua 52a edizione .

Il rapporto di Freedom House registra per 19 anni di seguito una “diminuzione globale consecutiva della libertà in 60 paesi che hanno peggiorato i loro indicatori di diritti politici e libertà civili”.

Nel suo articolo appena citato Barbera individua bene i prerequisiti sui quali può basarsi la democrazia:

1) un livello minimo di integrazione sociale della base popolare;

2) una relativa autonomia del processo decisionale collettivo;

3) una separazione tra la disuguaglianza nella sfera privata e l’uguaglianza nella sfera politica.

Sono questi i punti sui quali si sta incrinando la democrazia; i punti che sono negati dalla modernizzazione tecnocratica/autoritaria (ricordando che storicamente la tecnocrazia ha spesso assunto la veste della dittatura e della guerra).

Si inquadra in questo contesto il salto all’indietro che il Cile ha compiuto con il turno elettorale conclusosi con il ballottaggio di domenica scorsa ( ricordando anche che l’acuirsi delle contraddizioni ha portato -alla fine – allo scontro tra un filo fascista e una comunista).

Kast ha ottenuto 7.200.000 voti risultando così il presidente eletto con il maggior numero di voti nella storia del Paese Andino, mentre Boruc candidato della sinistra ed eletto nel 2021 ne aveva ottenuto 4.600.000 sconfiggendo lo stesso Kast fermo a 3.650.000: quindi tra il 2021 e il 2025 non si può non registrare un forte spostamento di voti verso destra.

Una situazione quella cilena che si infila in un quadro latinoamericano molto complesso laddove davvero forme democratiche di sistema politico appaiono disporre di poco spazio. Un risultato che avrà influenza anche sui meccanismi politici a livello planetario: una spinta non da poco a quel restringimento di agibilità politica che verifichiamo essere già in atto assumendo anche tratti che possono definirsi egemonici nel senso di una costante riduzione nel rapporto politica/società.

Per l’Italia quella cilena può ben essere considerata come una brutta lezione: è facile ricordare i legami tra la sinistra italiana e quella cilena nella memoria del golpe che trascinò via Salvador Allende.

L’influenza di quella vicenda è da ricordare per la proposta di compromesso storico che sulla base di quei fatti fu avanzata da Enrico Berlinguer ma anche nell’attualità tra Cile e Italia sorgono affinità comuni: la vittoria della destra infatti è stata propiziata da una promessa “securitaria” avanzata da Kast sul tema dei migranti.

Un’agenda di legge e ordine “da far paura” quella di Kast cui hanno immediatamente plaudito gli esponenti nostrani della destra.

Un risultato quello cileno (senza dimenticare l’analisi del fallimento di quella sinistra di governo arretrata ai minimi storici) che non deve essere sottovalutato in Europa, ma soprattutto in Italia, paese che un tempo aveva un sistema politico dalle caratteristiche simili a quello cileno oggi invece da noi il sistema appare albergato da soggetti personalistici/populisti oppure incentrati quasi esclusivamente sulle acquisizioni istituzionali in un contesto di “autonomia del politico” slegato da concreti riferimenti sociali. L’Italia è ormai un Paese nel quale sta affermandosi una vera e propria scissione tra il sistema politico-istituzionale e i livelli minimi di integrazione sociale: una scissione che potrebbe rappresentare la base per uno scivolamento in un accentramento di potere che finirebbe con il negare la sostanza costituzionale.