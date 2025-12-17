Giornalismo sotto attacco in Italia

Stato di diritto

Articoli
Paolo Berizzi
0 0

Lo stato di diritto in Italia? Arretra. Il ruolo dell’informazione; la magistratura (compresa quella contabile); la condizione di libertà associativa e politica (decreto sicurezza); il quadro anticorruzione (con specifico riferimento al reato di abuso d’ufficio); il bilanciamento dei poteri: sono i principali punti di criticità al centro del Rapporto della riunione interparlamentare Libe svoltasi a Bruxelles lo scorso 11 dicembre relativa alla situazione dello stato di diritto nell’Unione Europea. Il capitolo riguardante l’Italia evidenza una preoccupante regressione dello stato di diritto disegnato dalla nostra Costituzione repubblicana. L’insieme di valutazioni della Commissione Europea si riferisce soprattutto al bilanciamento dei poteri (all’orizzonte c’è il referendum sulla magistratura) e al ruolo, all’indipendenza e libertà di informazione nel Paese.
(da Pietre  – Repubblica)

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Rapporto Amnesty: tre anni di governo Meloni e diritti in caduta libera

Redazione

La vittoria di Kast in Cile. Un’agenda di legge e ordine “da far paura”

Franco Astengo

Oggi l’udienza del processo a Saviano su querela di Salvini. Atteso l’esame di Piantedosi

Redazione

Salario minimo possibile, la Puglia vince la battaglia contro il Governo

Graziella Di Mambro

A febbraio il Premio intitolato ad Andrea Purgatori

Redazione

Scampia, GRIDAS rischia lo Sgombero

Désirée Klain
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.