La premier vuole il premierato entro gennaio 2026

L’idea di Giorgia Meloni è quella di accelerare dove possibile il provvedimento sul premierato, cioè l’elezione diretta del presidente del Consiglio. Così il governo, nella conferenza dei capigruppo di Montecitorio, ha portato la richiesta di calendarizzare la riforma istituzionale in Aula già a gennaio, abbreviando il cammino della discussione parlamentare. Infatti ha preteso, come già fatto anche in precedenza, che il premierato rientri nella programmazione trimestrale dell’Aula della Camera, in modo che appena terminato il lavoro in commissione possa arrivare in Aula, pronto per essere votato, approvato e portato ai cittadini attraverso un referendum, come previsto dall’iter di tutte le riforme in grado di cambiare la nostra Costituzione.



Le riforme costituzionali sono il cruccio di Fdi.

Le riforme costituzionali sono il cruccio di Meloni e di Fdi. Lo dimostrano gli attacchi al Quirinale approfittando delle dichiarazioni dette in privato del consigliere Francesco Garofani, la proposta di legge elettorale con la bocciatura dei collegi uninominali senza l’accordo con l’opposizione, dopo la sconfitta alle regionali in Campania e Puglia, e il forte ridimensionamento di Fdi in Veneto. Il premierato è la proposta della maggioranza di centrodestra di riforma istituzionale volta a rafforzare il ruolo del capo del governo, attraverso l’elezione diretta del presidente del Consiglio – premier – e l’istituzione di un sistema semipresidenziale. Il premierato, senza un sistema di pesi e contrappesi, renderebbe il ruolo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad un mero passacarte e ridurrebbe il potere legislativo del Parlamento, trasformando la nostra Costituzione nata dalla Resistenza in un cumulo di macerie.