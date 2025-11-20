Incontro in autogrill tra Renzi e Mancini, per il Tribunale di Roma Report non ha violato alcun segreto di Stato

Il Tribunale di Roma ha messo la parola fine alle accuse di violazione di Segreto di Stato nel caso dell’ Autogrill legato all’incontro di Matteo Renzi e lo 007 Marco Mancini.
Il Gip ha infatti archiviato definitivamente le accuse nei confronti del direttore di Report Sigfrido Ranucci e dei giornalisti Giorgio Mottola, Danilo Procaccianti e Walter Molino. Sempre il gip ha rinviato invece per competenza al pm le accuse di diffamazione.
(Nella foto l’ex premier Matteo Renzi)