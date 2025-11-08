Il cinismo che mira a indebolire il diritto di sciopero

0 0

Meloni si accanisce contro i più deboli. Parlare di ”weekend lungo” per chi sciopera è gettare sale sulle ferite di chi è esasperato da povertà, precarietà e disuguaglianza sociale, mentre i ricchi diventano sempre più ricchi.

A fronte di questo cinismo che mira a indebolire il diritto di sciopero, la sinistra deve battersi per una semplice proposta di modifica: se il potere reale dei salari non è tutelato, lo sciopero non deve comportare il mancato pagamento della giornata. Questo perché più la povertà si diffonde, più privarsi di un giorno di stipendio diventa un peso insostenibile per chi sciopera. Se un diritto costa troppo, non è più esigibile.

