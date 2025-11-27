A Torino un grande abbraccio civico a Paolo Berizzi

0 0

Paolo Berizzi è un giornalista-giornalista che a rischio della vita da oltre vent’anni documenta il fiume carsico del fascismo che in Italia non si è mai dato per vinto, ha considerato la Costituzione repubblicana una impostura ed ha lavorato per sabotarla dall’interno… Oggi i fiumi carsici sono diventate fontane monumentali ed il sabotaggio è diventato ‘riforma costituzionale’ (!). Ieri a Torino ARTICOLO 21, nella sede di Gruppo Abele e LIBERA, ha accolto Paolo con un grande abbraccio civico insieme a CGIL ANPI ACMOS BINARIA Gruppo ABELE ORDINE DEI GIORNALISTI COMUNITÀ VALDESE: resteremo uniti (testardamente!)

(grazie all’Uff. Stampa di ACMOS per l’ottima copertura)

