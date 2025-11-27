Giornalismo sotto attacco in Italia

A Torino un grande abbraccio civico a Paolo Berizzi

Articoli
Davide Mattiello
0 0

Paolo Berizzi è un giornalista-giornalista che a rischio della vita da oltre vent’anni documenta il fiume carsico del fascismo che in Italia non si è mai dato per vinto, ha considerato la Costituzione repubblicana una impostura ed ha lavorato per sabotarla dall’interno… Oggi i fiumi carsici sono diventate fontane monumentali ed il sabotaggio è diventato ‘riforma costituzionale’ (!). Ieri a Torino ARTICOLO 21, nella sede di Gruppo Abele e LIBERA, ha accolto Paolo con un grande abbraccio civico insieme a CGIL ANPI ACMOS BINARIA Gruppo ABELE ORDINE DEI GIORNALISTI COMUNITÀ VALDESE: resteremo uniti (testardamente!)

(grazie all’Uff. Stampa di ACMOS per l’ottima copertura)

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Quando è l’Europa a diventare una fake news

Vincenzo Vita

La lenta morte della Palestina

Riccardo Cucchi

“Unità” e “pace”. Le parole d’ordine del primo viaggio apostolico di Leone XIV

Riccardo Cristiano

Portato in Cpr per le sue idee sulla Palestina, l’assurda storia dell’Imam di Torino

Redazione

In Puglia un progetto corale per dire no alla violenza di genere

Fabiana Pacella

Tra antiche vie e nuove creazioni: l’anima femminile del Sud scolpita nell’argilla

Eleonora De Nardis
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.