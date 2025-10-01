L’Italia nelle piazze per sostenere la Flotilla. Sit in spontanei, pacifici, solidali

Non appena si è diffusa la notizia del blocco della Global Sumud Flotilla, decine di migliaia di cittadini in tutta Italia si sono riversati spontaneamente nelle piazze, pacificamente, da Roma Termini a Napoli, dove in migliaia hanno bloccato la Stazione centrale, da Torino a Milano, dal porto di Livorno a Bologna con le tende in piazza Maggiore, fino a Genova, dove camalli e cittadini si preparano a bloccare l’intero porto.
A Napoli i manifestanti hanno raggiunto la stazione Garibaldi. Con le bandiere della Palestina e i megafoni, si sono fatti largo per i corridoi della stazione fino ad arrivare sui binari dove si sono seduti e hanno continuato i cori. “Palestina libera”, “Intifada fino alla vittoria”, poi i cori con “Bella Ciao”.
È una marea umana quella che si sta alzando. Studenti, attivisti, ma anche famiglie, insegnanti, lavoratori, cittadini di ogni età.
Un movimento di massa, collettivo, civile e civico, dal basso che la Global Sumud Flotilla ha risvegliato come si vedeva da decenni.
Per Gaza, per la Palestina, per la Flotilla, ma anche per dire a gran voce che non si riconoscono nella pavidità, l’ipocrisia e la complicità del governo italiano. la veglia sta proseguendo per tutta la notte, siamo vicini alla mobilitazione nazionale.
(Nelle foto il sit in di Livorno, Roma, Napoli e Latina)
