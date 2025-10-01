Buon vento Global Sumud Flotilla

L’Italia nelle piazze per sostenere la Flotilla. Sit in spontanei, pacifici, solidali

Articoli
Redazione
0 0
Non appena si è diffusa la notizia del blocco della Global Sumud Flotilla, decine di migliaia di cittadini in tutta Italia si sono riversati spontaneamente nelle piazze, pacificamente, da Roma Termini a Napoli, dove in migliaia hanno bloccato la Stazione centrale, da Torino a Milano, dal porto di Livorno a Bologna con le tende in piazza Maggiore, fino a Genova, dove camalli e cittadini si preparano a bloccare l’intero porto.
A Napoli i manifestanti hanno raggiunto la stazione Garibaldi. Con le bandiere della Palestina e i megafoni, si sono fatti largo per i corridoi della stazione fino ad arrivare sui binari dove si sono seduti e hanno continuato i cori.  “Palestina libera”, “Intifada fino alla vittoria”, poi i cori con “Bella Ciao”.
È una marea umana quella che si sta alzando. Studenti, attivisti, ma anche famiglie, insegnanti, lavoratori, cittadini di ogni età.

Un movimento di massa, collettivo, civile e civico, dal basso che la Global Sumud Flotilla ha risvegliato come si vedeva da decenni.
Per Gaza, per la Palestina, per la Flotilla, ma anche per dire a gran voce che non si riconoscono nella pavidità, l’ipocrisia e la complicità del governo italiano. la veglia sta proseguendo per tutta la notte, siamo vicini alla mobilitazione nazionale.
(Nelle foto il sit in di Livorno, Roma, Napoli e Latina)

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

E il 3 ottobre sciopero generale

Redazione

Israele ha bloccato la Flotilla alle 21

Redazione

Saremo in piazza ovunque si manifesterà contro il genocidio e contro l’aggressione alla Flotilla per Gaza

Giuseppe Giulietti

La Flotilla si avvicina a Gaza. Landini: sciopero generale in caso di blocco

Redazione

Diffamazione di Berizzi, ora Francesco Storace chiede l’abbreviato.

Redazione

Il messaggio di Nave Alpino alla Global Sumud Flotilla

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.