L’Italia nelle piazze per sostenere la Flotilla. Sit in spontanei, pacifici, solidali

Non appena si è diffusa la notizia del blocco della Global Sumud Flotilla, decine di migliaia di cittadini in tutta Italia si sono riversati spontaneamente nelle piazze, pacificamente, da Roma Termini a Napoli, dove in migliaia hanno bloccato la Stazione centrale, da Torino a Milano, dal porto di Livorno a Bologna con le tende in piazza Maggiore, fino a Genova, dove camalli e cittadini si preparano a bloccare l’intero porto.

A Napoli i manifestanti hanno raggiunto la stazione Garibaldi. Con le bandiere della Palestina e i megafoni, si sono fatti largo per i corridoi della stazione fino ad arrivare sui binari dove si sono seduti e hanno continuato i cori. “Palestina libera”, “Intifada fino alla vittoria”, poi i cori con “Bella Ciao”.

È una marea umana quella che si sta alzando. Studenti, attivisti, ma anche famiglie, insegnanti, lavoratori, cittadini di ogni età.