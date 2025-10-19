“La strage di Ustica. Storicizzare l’inconfessabile abbattimento di un aereo civile”. Bologna, 24/25 ottobre

Il 24 e il 25 ottobre nella Sala Anziani del Comune, il terzo Convegno organizzato dall’associazione Parenti delle vittime Strage di Ustica, assieme alla neonata Fondazione, titolato :
“LA STRAGE DI USTICA storicizzare l’inconfessabile abbattimento di un AEREO CIVILE”
con emeriti studiosi e storici, per approfondire ancora una volta il contesto nel quale ha potuto avvenire la tragedia.
Ci sarà da remoto, alle 18 di venerdì 24/10, Giuliano Amato, testimone di tante vicende legate alla strage.
Hanno dato il patrocinio sia la regione Emilia-Romagna sia il Comune di Bologna, che saranno presenti con un loro rappresentante.