Giornalismo sotto attacco in Italia

“La strage di Ustica. Storicizzare l’inconfessabile abbattimento di un aereo civile”. Bologna, 24/25 ottobre

Articoli
Redazione
0 0
Il 24 e il 25 ottobre nella Sala Anziani del Comune, il terzo Convegno organizzato dall’associazione Parenti delle vittime Strage di Ustica, assieme alla neonata Fondazione,  titolato :
“LA STRAGE DI USTICA storicizzare l’inconfessabile abbattimento di un AEREO CIVILE”
con emeriti studiosi e storici, per approfondire ancora una volta il contesto nel quale ha potuto avvenire la tragedia.
Ci sarà da remoto, alle 18 di venerdì 24/10, Giuliano Amato, testimone di tante vicende legate alla strage.
Hanno dato il  patrocinio sia la regione Emilia-Romagna sia il Comune di Bologna, che saranno presenti con un loro rappresentante.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Non aspettiamo altre bombe per difendere i diritti essenziali

Giuseppe Giulietti

Articolo 21 apre un presidio a Malta. Per Daphne e per tutti i cronisti che onorano la professione

Redazione

Libera parte civile al processo sull’omicidio di Angelo Vassallo. Una grande vittoria

Redazione

Domande senza risposta alla Rai (e non solo)

Giuseppe Giulietti

La solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla famiglia per il vile attentato non è sufficiente: tutti in piazza sciopero generale

Loris Mazzetti

Una ferita grave alla democrazia

Paolo Borrometi
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.