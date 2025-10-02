Buon vento Global Sumud Flotilla

Carlo Bartoli: grave trattenere i giornalisti, Israele deve rilasciarli

Il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Carlo Bartoli, interviene sull’incredibile vicenda dei giornalisti trattenuti illegittimamente dall’esercito di Israele nell’ambito del blocco della Sumud Flotilla.

“Chiediamo che i giornalisti attualmente detenuti arbitrariamente vengano immediatamente rilasciati al fine di poter svolgere il loro lavoro. A bordo della Flottilla vi erano numerosi giornalisti presenti per documentare gli eventi, tra cui diversi italiani. Anch’essi sono stati fermati dall’esercito israeliano in seguito agli abbordaggi illegali avvenuti in acque internazionali, in spregio di ogni regola del diritto. – scrive Bartoli in una nota – Anche per questo ribadiamo ancora una volta, insieme alle organizzazioni internazionali dei giornalisti, la richiesta di far entrare a Gaza la stampa internazionale per testimoniare quello che accade alla popolazione civile. Se la libertà di stampa non è uno slogan va garantita sempre e ovunque”.

(Nella foto Carlo Bartoli)

Articolo21
