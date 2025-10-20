Attentato a Ranucci, per il Presidente Mattarella serve reazione forte

0 0

L’attentato che ha semidistrutto le auto della famiglia del giornalista Sigfrido Ranucci la settimana scorsa a Pomezia, in provincia di Roma, è “allarmante”, ragion per cui serve una “reazione forte”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incontrando oggi a Bruxelles i presidenti della Camera e del Senato belgi, Peter de Roover e Vincent Blondel. Il capo dello Stato ha ringraziato gli ospiti “anche per il riferimento alla bomba, all’attentato di minacce nei confronti di un giornalista. Questo accomuna tutti coloro che hanno la democrazia a cuore. Il giornalismo e la libertà di stampa, il giornalismo di inchiesta, qualunque forma di giornalismo è un presidio ineliminabile della nostra vita democratica. E quindi quanto avviene è allarmante, non è la prima volta che avviene, in tanti Paesi del mondo, ma è allarmante, e richiede una forte reazione, come sta avvenendo”, ha concluso.



Iscriviti alla Newsletter di Articolo21