Buon vento Global Sumud Flotilla

Preti contro il genocidio

Articoli
Massimo Marnetto
0 0

Oltre 1000 firme di sacerdoti provenienti da più di 28 Paesi, tra cui vescovi e un cardinale: questa è la campagna di ‘’Preti contro il genocidio’’, che mi ha segnalato un mio amico gesuita. L’iniziativa, nata dal basso, sembra dare molto fastidio, visto che la stessa Google ne ha bloccato l’account. Ma gli interessati stanno facendo di tutto per riattivarlo.

La Chiesa ufficiale non si esprime al riguardo, ma nemmeno condanna. Una scelta, questa, che i prelati attivisti considerano un segno di vicinanza e prudenza molto importante. Da laico, apprezzo i religiosi che si espongono per lenire sofferenza e ingiustizia ai corpi, non quelli che promettono felicità alle anime solo in paradiso. Sono con voi!

(contatto: p. Pietro Rossini Missionario Saveriano Portavoce della rete “Preti contro il genocidio – Email: preticontroilgenocidio@gmail.com)

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Gaza, se un video aiuta il mondo a “restare umano”

Antonella Napoli

L’America non c’è più (e non da oggi) – con un’intervista a Giovanni Mari

Roberto Bertoni

Salvuccio Riina ci fa schifo

Paolo Borrometi

Altri tre morti sul lavoro in provincia di Caserta. La strage infinita. E ignorata

Redazione

Giancarlo Siani, mio fratello

Paolo Siani

L’insegnamento del cardinale Pizzaballa

Barbara Scaramucci
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.