Oltre 1000 firme di sacerdoti provenienti da più di 28 Paesi, tra cui vescovi e un cardinale: questa è la campagna di ‘’Preti contro il genocidio’’, che mi ha segnalato un mio amico gesuita. L’iniziativa, nata dal basso, sembra dare molto fastidio, visto che la stessa Google ne ha bloccato l’account. Ma gli interessati stanno facendo di tutto per riattivarlo.

La Chiesa ufficiale non si esprime al riguardo, ma nemmeno condanna. Una scelta, questa, che i prelati attivisti considerano un segno di vicinanza e prudenza molto importante. Da laico, apprezzo i religiosi che si espongono per lenire sofferenza e ingiustizia ai corpi, non quelli che promettono felicità alle anime solo in paradiso. Sono con voi!