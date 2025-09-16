Buon vento Global Sumud Flotilla

Niente

Articoli
Massimo Marnetto
0 0

Immagino il prossimo Presepe in Piazza San Pietro sempre ricco di luci e coreografie, ma con una novità: la capanna vuota e disastrata, con la scritta plurilingue poggiata su quel che resta della mangiatoia: ‘’Bambinello morto per carestia. Famiglia evacuata’’.  E una musica angelica interrotta ciclicamente dalle sirene antiaeree. Lo so, non si farà mai; troppo provocatorio. Fioccherebbero le accuse al Vaticano di essere di parte, antisemita, pieno di tonache rosse, eccetera.

Meglio che tutto rimanga come sempre: i riti servono a esorcizzare la realtà. Non è successo niente. I palestinesi si estingueranno o si sposteranno o saranno rinchiusi in riserve. Non è successo niente. È normale che un popolo debole venga sopraffatto da uno più forte. Ognuno continui a celebrare il proprio dio di pace e amore. Nessuna incoerenza: la bontà nel tempo che profuma di incenso, la guerra nei villaggi distrutti che puzzano di macerie. Tranquilli, abbiamo fatto sempre così. Non è successo niente.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Atto finale a Gaza, i tank di Israele invadono la Striscia

Antonella Napoli

Ventotene, prima conferenza europea di per la libertà e la democrazia

Mario Leone

“Giancarlo Siani, la verità non muore”, in viaggio per l’Italia con la sua macchina da scrivere

Redazione

Strategia della tensione 2.0: la destra rilancia vecchi fantasmi per coprire crisi e fallimenti

Enzo Nucci

Parole e atti violenti nel silenzio istituzionale

Ottavio Olita

Don Pino Puglisi, martire contro Cosa Nostra: il sacrificio, la verità e il silenzio dello Stato

Davide Mattiello
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.