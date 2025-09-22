L’Italia in piazza per Gaza, riuscito lo sciopero generale per dire stop al genocidio

Buon vento Global Sumud Flotilla

Da questa mattina è in corso in quasi tutte le città italiane lo sciopero generale proclamato dai sindacati di base a sostegno di Gaza. La protesta riguarda tutti i settori, dal trasporto pubblico locale, alle ferrovie, porti, scuole e servizi pubblici. Migliaia di studenti, associazioni, comitati, singoli cittadini hanno aderito. Non è mancato qualche problema di ordine pubblico, inondata di manifestanti la stazione centrale di Napoli.

Per quanto riguarda il settore ferroviario, allo sciopero ha aderito il personale del Gruppo Fs con Trenitalia (fatta eccezione per la Calabria) ma ad incrociare le braccia sono anche i dipendenti di Italo e Trenord.

Lo sciopero è scattato alla mezzanotte e durerà fino alle ore 23 di lunedì. La mobilitazione nel trasporto marittimo, sarà sempre di 24 ore ma con varie modalità.

Per i trasporti locali previste le consuete fasce di garanzia con modalità diversa da città a città a Roma dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21; a Milano le linee Atm potrebbero non essere garantite dalle 8:45 alle 15 e dalle18 fino al termine del servizio. Numerose le manifestazioni indette in diverse città italiane: a Roma, Milano, Bologna, Napoli, Genova. Sit in e presidi anche a Torino, Firenze, Ancona, Bari e Palermo.

