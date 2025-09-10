Buon vento Global Sumud Flotilla

Gravissimo attacco al giornalista Clemente Pistilli in consiglio comunale a Sabaudia

Articoli
Redazione
0 0

Ancora un inquietante segnale contro la libertà di stampa. Succede in provincia di Latina, a Sabaudia. Il giornalista di Repubblica, Clemente Pistilli, è finito nel mirino per aver semplicemente fatto il proprio mestiere: riportare in modo corretto e documentato l’esistenza di indagini giudiziarie che coinvolgono il vicesindaco di Sabaudia.
Un fatto che ha assunto contorni ancora più inquietanti durante il consiglio comunale, quando l’opposizione ha invitato la maggioranza a presentare querela contro il giornalista, accusandolo di aver “infangato il nome della città”.
E’ un episodio gravissimo, purtroppo solo l’ultimo nel complesso delle molte intimidazioni della politica verso i giornalisti. Riportare notizie documentate non significa screditare una comunità, ma garantire ai cittadini il diritto di essere informati su vicende di rilevante interesse pubblico. Dovrebbe essere un concetto semplice e condiviso, invece…
L’attacco a Pistilli rappresenta un pericoloso precedente. Tentare di intimidire un cronista per aver fatto correttamente il proprio mestiere equivale a colpire la libertà di stampa e, con essa, i principi democratici su cui si fonda il nostro Paese.
Al collega Clemente Pistilli la solidarietà di Articolo 21.

(Nella foto Clemente Pistilli)

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Dalla Libia a Genova: il fascismo che odia le donne

Roberto Bertoni

11 settembre, finché i popoli continueranno a lottare, là ci sarà un’idea di riscatto sociale e di rivoluzione

Franco Astengo

Nuovo ricorso di Articolo 21 al Consiglio di Stato contro le nomine del CdA Rai

Roberto Zaccaria

Non smettiamo di chiedere libertà per Alberto Trentini. Via alla campagna social

Giuseppe Giulietti

Convenzioni, diritto internazionale, umanità: cancellati. Netanyahu oltre ogni limite

Ottavio Olita

Julija Navalnaya a Ventotene per le giornate di libertà e democrazia

Mario Leone
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.