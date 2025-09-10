Gravissimo attacco al giornalista Clemente Pistilli in consiglio comunale a Sabaudia

0 0

Ancora un inquietante segnale contro la libertà di stampa. Succede in provincia di Latina, a Sabaudia. Il giornalista di Repubblica, Clemente Pistilli, è finito nel mirino per aver semplicemente fatto il proprio mestiere: riportare in modo corretto e documentato l’esistenza di indagini giudiziarie che coinvolgono il vicesindaco di Sabaudia.

Un fatto che ha assunto contorni ancora più inquietanti durante il consiglio comunale, quando l’opposizione ha invitato la maggioranza a presentare querela contro il giornalista, accusandolo di aver “infangato il nome della città”.

E’ un episodio gravissimo, purtroppo solo l’ultimo nel complesso delle molte intimidazioni della politica verso i giornalisti. Riportare notizie documentate non significa screditare una comunità, ma garantire ai cittadini il diritto di essere informati su vicende di rilevante interesse pubblico. Dovrebbe essere un concetto semplice e condiviso, invece…

L’attacco a Pistilli rappresenta un pericoloso precedente. Tentare di intimidire un cronista per aver fatto correttamente il proprio mestiere equivale a colpire la libertà di stampa e, con essa, i principi democratici su cui si fonda il nostro Paese.

Al collega Clemente Pistilli la solidarietà di Articolo 21.

(Nella foto Clemente Pistilli)

