Buon vento Global Sumud Flotilla

Centinaia di giornalisti in piazza a Roma per i colleghi uccisi a Gaza

Articoli
Redazione
0 0

Almeno 300 colleghi sono accorsi  al flash mob promosso dall’Ordine dei giornalisti del Lazio e da Articolo 21 a Roma, in piazza Santi Apostoli, per ricordare i colleghi uccisi  a Gaza.
Con un palco montato al centro della piazza, le immagini e il grande manifesto della nostra associazione steso a terra con i nomi, la data e la causa della morte, abbiamo voluto rendere omaggio agli oltre 289 operatori dei media assassinati dall’esercito di Israele. Accanto ai nomi, lo slogan ‘Non uccidete l’informazione‘.
Dopo gli interventi di saluto del del presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, Guido D’Unaldo, e del portavoce di Articolo 21, Beppe Giulietti, si sono alternati sul palco giornalisti, parlamentari, personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo e della società civile, hanno letto nomi e cognomi di chi ha pagato con la vita il voler raccontare il genocidio in corso a Gaza. Alcuni di loro, portavano al collo foto dei reporter, alcune macchiate con la vernice rossa. Ad accompagnare la lettura dei nomi, le note del violinista Marco Quaranta.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

A Roma il 9 settembre per Gaza. Leggiamo insieme i nomi dei giornalisti uccisi

Giuseppe Giulietti

“Operaicidio”, altri quattro morti sul lavoro in un solo giorno! E i soldi per la prevenzione vanno altrove

Marco Bazzoni

Ayman Haniyeh, 28 anni, è l’ultima vittima del massacro di giornalisti a Gaza

Antonella Napoli

Manifestazioni per Gaza: tutta la Toscana scende in piazza

Elisabetta Cosci

A Lecce, in piazza per la Global Sumud Flotilla: “Fermiamo la barbarie”

Fabiana Pacella

“Pace per Gaza”: folla in Campidoglio e quattro parlamentari italiani sulla Flottilla

Shukri Said
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.