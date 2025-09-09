Centinaia di giornalisti in piazza a Roma per i colleghi uccisi a Gaza

0 0

Almeno 300 colleghi sono accorsi al flash mob promosso dall’Ordine dei giornalisti del Lazio e da Articolo 21 a Roma, in piazza Santi Apostoli, per ricordare i colleghi uccisi a Gaza.

Con un palco montato al centro della piazza, le immagini e il grande manifesto della nostra associazione steso a terra con i nomi, la data e la causa della morte, abbiamo voluto rendere omaggio agli oltre 289 operatori dei media assassinati dall’esercito di Israele. Accanto ai nomi, lo slogan ‘Non uccidete l’informazione‘.

Dopo gli interventi di saluto del del presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, Guido D’Unaldo, e del portavoce di Articolo 21, Beppe Giulietti, si sono alternati sul palco giornalisti, parlamentari, personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo e della società civile, hanno letto nomi e cognomi di chi ha pagato con la vita il voler raccontare il genocidio in corso a Gaza. Alcuni di loro, portavano al collo foto dei reporter, alcune macchiate con la vernice rossa. Ad accompagnare la lettura dei nomi, le note del violinista Marco Quaranta.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21