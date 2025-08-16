Trump Putin: fallimento o successo?

“Non c’è alcun accordo finché non c’è un accordo”ama dire Trump. Pare proprio che l’accordo non ci sia stato.Era andato un Alaska speranzoso di strappare a Putin un cessate il fuoco,ma in Ucraina si è continuato a combattere anche ieri giorno dello storico vertice Usa Russia nella terra simbolica dell’Alaska ,che una volta era Russia sino a quando non è stata venduta dallo zar Alessandro agli Stati Uniti nel 1867 per poco più di 7 milioni di dollari. Una territorio aspro e lontano che confina con il Canada, a soli 4 km dalla Russia. Vicini di casa. E sarà forse per questo che Trump andandosene,dopo la conferenza stampa con Putin, ha fatto una gaffe dicendo “ Andiamo,Torniamo negli Stati Uniti”. Non saranno stati contenti gli abitanti dell’Alaska! Ma quelli che non sono per niente contenti immagino siano gli ucraini e i loro alleati europei. Non solo non c’è stato alcun accordo,ma Putin ha potuto ribadire le sue stesse richieste sulla sicurezza della Russia, dopo essere stato ricevuto calorosamente da Trump sul suolo statunitense,nonostante fosse rincorso da un mandato di cattura per crimini di guerra e sanzioni varie per lui e il suo staff. C’è una grande confidenza tra i due, strette di mano,sorrisi un invito a Mosca per il presidente americano e niente domande dei giornalisti.Trump si è dato 10 per come è andato l’incontro, anche se rimane un mistero su che cosa si siano detti. “Abbiamo fatto progressi, su molti punti,non c’è accordo solo su pochi” ha detto Trump senza specificare a che cosa si riferisse,anche se in un’intervista a Fox News ha parlato di una grande questione che impedisce di arrivare a una cessazione dei combattimenti. Non ha spiegato comunque quale sia l’ostacolo al cessate il fuoco. “Ci aspettiamo che Kiev e le capitali europee percepiscano questa situazione in modo costruttivo e non interferiscano con il processo” ha aggiunto ermeticamente. Va ricordato che prima del vertice aveva detto che non sarebbe stato contento se non avesse ottenuto un cessate il fuoco,mentre dopo tre ore con Putin è apparso soddisfatto. Il presidente russo ha confermato che se ci fosse stato Trump alla Casa Bianca la Russia non avrebbe invaso l’Ucraina e Trump ha gongolato. Entrambi hanno fatto capire che potrebbe esserci un secondo incontro ma non è chiaro quando e con chi. Trump ha rilanciato quindi a Zelensky dicendo che ora tocca a lui concludere un accordo. Com’è andato quindi questo vertice storico tra Usa e Russia?Putin può essere strafelice. È stato di fatto riabilitato,il suo isolamento è finito senza avere nè concesso nè promesso niente. La guerra in Ucraina continua.