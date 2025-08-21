Sgomberare il Leoncavallo per colpire l’antifascismo

Articoli
Alekos Prete
0 0
A Milano, all’alba del 21 agosto 2025, ha preso il via lo sgombero del Leoncavallo, storico centro sociale autogestito fondato nel 1975, da sempre simbolo di cultura antagonista, poesia urbana e resistenza politica. Hanno sgomberato non solo un luogo fisico, ma mezzo secolo di militanza, concerti, dibattiti e identità collettiva. È una violenza devastante, resa possibile da una legge sugli sgomberi voluta dal governo Meloni, attuando con freddezza legale ciò che altrove suonerebbe come atto politico. Lo è, eccome. Lo sgombero arriva dopo 120 notifiche di sfratto, un lunghissimo contenzioso che ha visto il Viminale condannato dalla Corte d’appello a risarcire i proprietari – i Cabassi – con 3 milioni di euro, ora richiesti a chi è impegnato nel mantenere vivo un bene comune.
Nel frattempo, a Roma, lo stabile occupato da CasaPound in via Napoleone III, proprietà statale affidata a Miur e Demanio, ha accumulato un danno erariale di oltre 4,6 milioni di euro per mancata riscossione di canoni e mancato utilizzo pubblico, su cui la Corte dei Conti ha freddamente chiuso le indagini. Un simbolo di impunità: a CasaPound sono stati tollerati occupazioni abusive per anni, grazie a inerzia e omertà istituzionale, quando invece vengono sgomberati i centri sociali antifascisti che tengono vive pratiche collettive e cultura libera.
L’operazione sul Leoncavallo si inserisce in una strategia precisa: colpire l’antifascismo, la resistenza culturale, la voce critica, mentre si lascia intatta la presenza politica organizzata dell’estremismo. Salvini esulta per lo sgombero, esaltando la legalità come bandiera, mentre il Leoncavallo veniva snobbato come un fastidio, non come storia viva. Le “Mamme Antifasciste” chiamate a riscuotere il risarcimento milionario – “non li ho, io vivo di pensione” – diventano un contrappunto ferito all’arroganza dello Stato, incapace di proteggere il bene comune e pronto a punire chi senza fondi ricorda dignità collettiva.
Quella del governo non è innocente amministrazione: è una scelta ideologica. In un clima di crescente polarizzazione e radicalizzazione, dove gli antifascisti vengono neutralizzati e i nostalgici fascisti continuano a prosperare, lo sgombero del Leoncavallo è un messaggio preciso: resistere è pericoloso, la memoria collettiva va cancellata.
Massimizzare la repressione è la priorità di uno Stato che teme l’antifascismo vivo, creativo, conflittuale ma libero. Il Leoncavallo non ha mai rubato case, non ha causato danni miliardari. Ha seminato cultura, comunità, bellezza condivisa. E ora viene scacciato, senza pietà, per il semplice fatto che è antifascista, e l’antifascismo è il vero e più temuto avversario.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

In

Related Post

Basta armi ad Israele! L’Anpi di Roma scende in piazza il 28 agosto. L’adesione di Articolo 21

Redazione

Pippo Baudo. Il funerale come cerimonia mediatica

Vincenzo Vita

Così dobbiamo cambiare l’informazione. Una proposta per Meloni

Roberto Natale

La pìetas di Zuppi la disumanità di Netanyahu. E i sipari televisivi?    

Ottavio Olita

Andrea Alberizzi, testimone scomodo dell’assassinio di Awdah Hathaleen in Cisgiordania

Elisa Signori

Marah che è morta di fame

Roberto Bertoni
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.