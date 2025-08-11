Le raccolte fondi dal basso partite dall’Italia realizzano piccoli grandi sogni in tutto il mondo. Basta poco per dare un aiuto concreto

0 0

L’Africa, certo. Ma anche l’America Latina, l’Asia e l’Europa dell’Est. In un momento storico sempre più caratterizzato da tensioni e conflitti internazionali, le grida d’aiuto provenienti da ogni angolo del globo si moltiplicano.

Le iniziative solidali partite dall’Italia ricordano che, con la volontà, l’unione e la generosità, è possibile fornire un supporto concreto a chi è nato nelle aree più sfortunate. Ne abbiamo parlato spesso, è vero, in questo blog. Ma ognuna delle storie nate quotidianamente su GoFundMe è una piccola testimonianza di come ci si può muovere per migliorare questo mondo iniquo e ingiusto. E va raccontata.

Viviana, Romina e Manuela si sono mosse per acquistare beni di prima necessità per le famiglie del villaggio di Mida Creek, in Kenya, e aiutare la scuola con piccoli lavoretti di manutenzione. Davide, un giovane perennemente in viaggio, ha deciso di creare qualcosa di concreto durante una tappa proprio in Kenya. Ha deciso, tramite i suoi canali, di supportare la Blessed Children’s Hope Foundation (BCHF), un’organizzazione che ogni giorno lavora per offrire istruzione, dignità e speranza a bambini e famiglie in difficoltà.

Tre specializzande del Meyer di Firenze stanno aiutando i bambini di una delle zone più povere del Senegal, mentre Anna e Ilaria, due studentesse di Ingegneria Energetica de La Sapienza, grazie al progetto Field Study Abroad promosso da Tecnologie Solidali Onlus e dal Grand Challenges Scholar Program, partiranno per il Nepal per realizzare un intervento concreto di sviluppo sostenibile. Un fundraising online è anche il metodo scelto per potenziare la struttura ricettiva del Thabarwa Nature Center EU – Un Rifugio sicuro di Compassione e Guarigione.

Con i fondi raccolti da Greta, in Tanzania per il servizio civile, verrà costruita una struttura con letti, cibo, materiale scolastico, con il supporto di due donne locali che saranno le prime “mamme” di Nuru Home.

“Un’epidemia ancora non identificata sta colpendo gravemente la Pediatria-Orfanotrofio di Kimbondo a Kinshasa. Il denaro raccolto – scrive Federica – servirà per fornire protezioni al personale (guanti, mascherine, camici e prodotti) e per l’acquisto di farmaci e di tutto ciò che servirà”.

Geologi Senza Frontiere ha avviato un’iniziativa solidale per Kaybouaboua, una piccola comunità del Togo che ha bisogno di una scuola nuova per i bambini. Le attività scolastiche sono anche l’obiettivo della raccolta delle Figlie di Maria Ausiliatrice, segno concreto di speranza per tanti bambini, giovani e famiglie che vivono situazioni di povertà ed esclusione nel cuore dell’Etiopia, a Gubrye. Mentre c’è chi ha già ricevuto donazioni per diecimila euro al fine di costruire una biblioteca in un villaggio remoto del Pakistan.

Il gruppo Pé no Chão nasce a Recife nel 1994, in Brasile. Da anni lavora con i ragazzi delle favelas offrendo loro un’alternativa concreta alla violenza e all’emarginazione, attraverso l’arte, la danza e il teatro. Ha avviato un fundraising per finanziare una tournée europea, con tappe anche in Italia.

La solidarietà oltre confine può anche essere spinta dallo sport. La Romanes Wheelchair Rugby sta portando a termine l’iniziativa volta all’acquisto di otto sedie per giocare a rugby in carrozzina (uno sport di squadra dedicato a persone con disabilità gravi come la tetraplegia) ai giovani di Kampala, in Uganda.

Ludovica ha corso la Mezza Maratona di Ginevra per raccogliere fondi a favore dell’Associazione Comitato Pollicino, una piccola ma straordinaria realtà che offre cura e sostegno ai bambini in difficoltà di Petroșani, in Romania.

Il viaggio in bici di Daniele, infine, supporterà l’Operazione Mato Grosso, un movimento di volontariato che coinvolge i giovani per aiutare i più poveri, sia con attività in Italia che con missioni in America Latina concentrandosi in particolare sull’offrire un’istruzione ai bambini ed i ragazzi che non possono accedervi.

Piccole imprese per grandi traguardi solidali. Il personal fundraising, frutto della solidarietà di tanti italiani, continua a realizzare sogni in tutto il mondo. E merita di essere sempre raccontato.

