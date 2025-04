Paolo Borrometi lascia la condirezione dell’Agi. “Non mi rassegno all’idea di non fare la mia parte”

0 0

Il nostro presidente, Paolo Borrometi, ha lasciato la condirezione dell’Agenzia Agi. Una decisione che era nell’aria, formalizzata nelle ultime ore. Paolo adesso oltre a rappresentare al meglio Articolo 21 potrà dedicare ulteriore tempo e impegno, come sua consuetudine, nel ruolo di Presidente della Scuola di formazione politica Piersanti Mattarella, intitolata al fratello del Presidente della Repubblica ucciso dalla mafia nel gennaio 1980.

“Per me -ha scritto nella lettera ai colleghi e collaboratori – oggi si conclude una storia durata quasi 13 anni. Come ogni storia che finisce c’è la malinconia per ciò che non sarà più, ma anche la certezza di lasciare per sempre un pezzo di cuore in questa Redazione ed a voi, persone meravigliose. L’Agi per me è stata molto più di un posto di lavoro, di un’agenzia, è stata una comunità, una famiglia. Oggi viviamo un momento complicatissimo dove le libertà sono sempre più ristrette ed a rischio. Un momento in cui gli ultimi sono, purtroppo, sempre più ultimi, in cui la solidarietà sembra un reato. Un’epoca in cui la fa da padrona l’indifferenza. Ed io ‘odio gli indifferenti’. Ho scelto di fare il giornalista, vivo da undici anni sotto scorta e nella paura, ma non mi rassegnerò mai all’idea di non fare la mia parte”. Parole che ribadiscono la schiena dritta di Paolo e fanno emergere, anche se con garbo, la distanza che si era creata ormai tra il suo modo di intendere il giornalismo e la linea della direzione dell’agenzia di stampa.

Buon lavoro presidente, sei un esempio in un tempo oscuro per una parte troppo ampia dell’informazione in Italia

