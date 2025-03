Una piazza per l’Europa: anche le ACLI aderiscono. L’intervista al Presidente Manfredonia

0 0

“Saremo in piazza per la pace, per la solidarietà, per l’uguaglianza e per rilanciare un’idea di fratellanza, nel solco di don Milani e del magistero di papa Francesco”. Parlando con Articolo 21, il nuovo presidente delle ACLI Emiliano Manfredonia conferma l’adesione della sua organizzazione alla piazza europeista promossa per sabato prossimo da Michele Serra e rilancia su una serie di temi che gli stanno a cuore.

L’attenzione agli ultimi, la reintroduzione del Reddito di cittadinanza, l’istituzione di un salario minimo, la carità verso chi ha perso tutto ed è stato travolto dalle vicende della vita, la qualità del lavoro, a cominciare da quello dei giovani, e un’idea d’Europa in linea con il Manifesto di Ventotene e con le idee e i propositi dei padri fondatori: questa è la piattaforma con cui le ACLI sfileranno sabato, tenendoci a ribadire che esporranno una bandiera europea di 20 metri per 30, al fine di rimarcare non solo la propria appartenenza ma il proprio desiderio di unire in una stagione dominata dagli odi, dai fanatismi e dalle faziosità estreme.

Le ACLI ci saranno, Articolo 21 pure.

