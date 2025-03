Siamo davvero sorelle e fratelli tutti Intervista con Maysoon Majidi

0 0

Maysoon Majidi è una regista, attrice e attivista curdo-iraniana, fuggita da uno dei nuovi inferni del

mondo per venire a cercare fortuna in Europa e incappata nelle maglie della giustizia italiana o, per

meglio dire, del pessimo sistema legislativo con cui questo governo e, a dire il vero, anche alcuni

dei precedenti hanno deciso di regolamentare l’immigrazione, di fatto criminalizzandola. Assolta

dall’accusa infamante di essere una scafista (favoreggiamento dell’immigrazione clandestina) dopo

oltre trecento giorni di detenzione nelle carceri di Castrovillari e Reggio Calabria, ora è libera di

tornare a vivere, perseguire i suoi obiettivi e realizzare i suoi sogni e la miriade di progetti che ha in

mente. La sofferenza, tuttavia, è indelebile, al pari della vergogna di un Paese incapace di ricordarsi

delle proprie origini e del dolore dei tanti emigranti italiani che in passato hanno dovuto affrontare

odissee simili pur di inseguire un futuro migliore.

L’abbiamo intervistata per abbracciarla ma, soprattutto, per chiederle scusa.

Carissima Maysoon, chi sei? Da dove vieni? Raccontaci la tua storia.

Se dovessi rispondere alla prima domanda in modo generale, potrei dire che ho una laurea in regia e

sono stata una studentessa di sociologia per il master. Nel 2019 ho lasciato l'Iran a causa di

questioni relative ai diritti umani e politici, e quindi per motivi di sicurezza, trasferendomi in

Kurdistan, Iraq. Si sono verificati problemi che hanno reso quella zona insicura per noi, e siamo

stati costretti a intraprendere il percorso di asilo nell'agosto del 2023. Potrete leggere maggiori

dettagli e informazioni più precise nel mio libro, che ho consegnato all'editore e sarà disponibile in

un prossimo futuro.

Quando sei arrivata in Italia e perché?

Il 31 dicembre 2023 siamo arrivati in Italia attraverso il percorso di asilo, con l'intenzione di andare

poi in Germania.

Quando sei stata arrestata e quali sono state le cause?

Non c'era motivo fin dal mio arrivo, poiché non avevo commesso alcun crimine e alla fine sono

stata assolta da tutte le accuse. Ma se ti riferisci a quale accusa fosse, in base all'articolo 12, per

ogni nave che arriva sulla costa una o più persone viene fermata con l'accusa di “scafismo”.

Trecentodue in carcere: qual è stato il tuo sentimento in questa tragedia? Hai ricevuto solidarietà

in carcere? Quali erano i tuoi rapporti con le altre persone?

Considero l'articolo 12 completamente contrario ai diritti umani e ai diritti dei rifugiati e ne ho

parlato più volte. Quando ero in prigione, molte persone, sia in Italia che in tutto il mondo, mi

hanno espresso solidarietà. Ho ricevuto molte lettere e sono grata a ciascuna di esse. È stato

costituito il comitato Free Maysoon e trentasette organizzazioni e associazioni con cui avevo

collaborato in precedenza hanno emesso dichiarazioni ufficiali e lettere chiedendo la mia

liberazione e confermando la mia identità come membro di queste organizzazioni e attivista per i

diritti umani e politici. Per quanto concerne le relazioni all'interno della prigione, invece, sono

complesse. Ho incontrato molte persone lì e ho sperimentato diverse celle.

Quali sono le tue idee e i tuoi progetti per il futuro? Pensi di rimanere in Italia?

Ho molti progetti e sto lavorando giorno e notte per realizzarli, davvero mi trovo a corto di tempo e

preferisco che li vediate in pratica. Per quanto riguarda il rimanere in Italia, ho registrato la mia

richiesta di asilo e sto aspettando una risposta. Fino a quando il processo e la documentazione non

saranno completati, non posso lasciare il Paese. Tuttavia, ora che ho trovato molti compagni di lotta

e sto conoscendo meglio la calorosa gente italiana, non mi sento affatto delusa. La decisione di

rimanere a vivere in Italia dipenderà dal futuro e dalle circostanze che si presenteranno. Ciò che è

importante per me è quanto possa continuare a fare le mie attività e le mie battaglie.

La questione dei migranti è una priorità in tutta Europa. Come è possibile creare un modello di

inclusione, contrastando la furia di razzisti e populisti?

Penso che la principale causa della mancanza di rispetto e della violazione della dignità degli altri

sia l'ignoranza e la mancanza di conoscenza. Perché se fossimo consapevoli della storia, della

cultura e delle problematiche degli altri popoli, capiremmo che, come afferma la Dichiarazione

Universale dei Diritti Umani, tutte le persone, indipendentemente dalla razza, dal colore della pelle,

dall’ideologia, dalla religione e dalle inclinazioni politiche, sono uguali e hanno il diritto di vivere

insieme in libertà e fraternità.

Nel mondo di oggi, per risolvere i problemi, bisogna cercare soluzioni globali. La distinzione tra

rifugiati e migranti e una gestione accurata dei loro casi sono altri aspetti importanti, in modo da

dare priorità a chi ha una situazione urgente. L'immigrazione non è solo un movimento, ma una

trasformazione fondamentale nella vita di una persona, che necessita di essere compresa sia dal

punto di vista psicologico che sociale. Gli attivisti hanno il dovere di opporsi a qualsiasi tipo di

ingiustizia e oppressione, sensibilizzando le persone.

Per contrastare l'odio dei razzisti e dei populisti e creare un modello di inclusione, è necessario

adottare un approccio integrato basato sull'educazione, la politica sociale e la partecipazione civile.

Le ricerche suggeriscono che uno dei fattori principali alla base del razzismo e delle attitudini anti-

migranti sia l'ignoranza e la disinformazione. Ad esempio, secondo uno studio di Pitz e colleghi

(2017) pubblicato sul “Journal of Social Issues”, l'educazione interculturale e la creazione di

opportunità di interazione tra gruppi diversi possono contribuire a ridurre i pregiudizi razziali.

Questi interventi dovrebbero partire dalle scuole, affinché le future generazioni possano

comprendere la diversità e la necessità dell'inclusione. A livello di politiche pubbliche, i vari Paesi

devono progettare politiche migratorie che integrino i migranti nei processi sociali ed economici,

evitando discriminazioni strutturali. Ad esempio, i modelli di politiche migratorie adottati nei Paesi

nordici (come Svezia e Norvegia), che si concentrano sull'integrazione sociale, il supporto al lavoro

e all'istruzione e la lotta alla discriminazione, offrono esempi di successo relativi alla riduzione

delle tensioni sociali e al rafforzamento della coesione sociale contro il populismo.

Sei ottimista o pessimista per il futuro dell'umanità, in questo contesto di cambiamento radicale

del mondo?

Le opinioni sul futuro dell'umanità e sui cambiamenti radicali nel mondo sono molto diverse. Da un

lato, alcuni studiosi, come Thomas Friedman nel suo libro “Il mondo è piatto” , evidenziano

l'impatto positivo della globalizzazione e dei progressi tecnologici, che possono creare opportunità

per la cooperazione globale e lo sviluppo sostenibile. Tuttavia, i cambiamenti radicali nei settori

sociale, economico e ambientale presentano anche enormi sfide per l'umanità. L’umanità è stata in

grado di superare le crisi nel corso della storia, anche se questo processo può richiedere tempo. Allo

stesso modo, il miglioramento dei sistemi politici ed economici globali e una maggiore attenzione ai

diritti umani e alla giustizia sociale potrebbero portare a un mondo più giusto e sostenibile.

Pertanto, l'ottimismo o il pessimismo riguardo al futuro dell'umanità dipende da come le società

reagiranno alle sfide esistenti e dalle azioni che verranno intraprese per risolvere i problemi globali.

Il futuro dell'umanità può portare a un miglioramento e a un progresso, a condizione che vengano

compiuti passi significativi verso lo sviluppo sostenibile, la giustizia sociale e la cooperazione

internazionale.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21